A válogatott gólvágójával pótolná Varga Barnabást a Ferencváros

A magyar bajnok Ferencváros kerete jelentős átalakuláson megy keresztül a téli átigazolási időszakban. Miután a csapat gólvágója, Varga Barnabás az AEK Athénhoz igazolt, égetővé vált egy minőségi befejező csatár szerződtetése. A választás pedig az NB I idei szezonjának egyik legjobb formájában lévő támadójára, Lukács Dánielre esett.

Megindult a roham Lukácsért

A Ferencváros már megtette első hivatalos ajánlatát a Puskás Akadémia 29 éves csatáráért. Lukács az ősz folyamán parádés teljesítményt nyújtott: 18 mérkőzésen 11 gólt szerzett, amivel nemcsak csapata húzóembere lett, hanem a magyar válogatottban is alapemberré vált (5 meccsen 2 gól).

„Az tény, hogy Lukács Dániel szerződtetése számos klubnál szóba került az elmúlt fél évben. Sok helyről érdeklődtek felőle a gólérzékeny játéka és a válogatottbeli bemutatkozása után” – nyilatkozta a játékos menedzsere, Horváth Zsolt.

Bár a Fradi tette az első lépést, Lukácsért külföldről és az élvonal más klubjaitól is van érdeklődés, a felcsútiak pedig egyelőre nem válaszoltak a megkeresésre.

Csatárkérdés az Üllői úton: Pešić is távozhat

A csatárposzt körüli bizonytalanságot növeli, hogy a szerb Alekszandar Pešić minden bizonnyal elhagyja a klubot. A támadó nem utazott el a csapattal a spanyolországi edzőtáborba, és mivel nyáron lejár a szerződése, a Fradi most még utoljára pénzt kaphat érte.

Korábbi cikkeink a témában:

A zöld-fehérek listáján nem Lukács az egyetlen név. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a diósgyőri Elton Acolatse is a kiszemeltek között szerepel, ám érte még nem tettek hivatalos lépéseket.