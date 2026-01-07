Tegnap vált hivatalossá, hogy Varga Barnabás külföldre szerződik, és a görög fővárosban folytatja pályafutását. Az AEK vezetőedzője a Nemzeti Sportnak nyilatkozott új támadójáról, akinek feltett szándéka volt, hogy leigazolják a magyar válogatott játékosát: “Varga Barnabás olyan teljesítményt nyújtott, amivel felhívta magára a figyelmemet.”

A szerb szakvezető elmondta, a hazája elleni Európa-bajnoki selejtezőkön figyelt fel rá, amikor oda-vissza gólt szerzett Magyarországnak, de kiemelte, klub-és válogatott szinten is elképesztő számokat hozott, és olyan profilra van szüksége az AEK-nak, mint ő.

Nikolics szerint a sűrű tavaszi program miatt is nagy szüksége volt Vargára az athéniaknak, a Milantól szerződtetett Luka Joviccsal és az angolai Zinivel kiválóan egészíthetik ki egymást, valamint a rotációban is fontos szerepe lesz Varga Barnabásnak. Elmondta, az AEK a bajnokságban és a nemzetközi porondon is nagyot gurítana, a Konferencia Ligában a harmadik helyen mentek tovább az alapszakaszból.

A szerb mester már találkozott is új csatárával, az orvosi vizsgálatokkor váltottak néhány szót: “az első tapasztalatok alapján elmondhatom, nemcsak nagyszerű futballistát, remek embert is szerződtettünk” - mondta Nikolics, aki szerint már a hétvégén, az Arisz ellen pályára is léphet a volt ferencvárosi támadó.

