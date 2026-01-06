Varga Barnabás megható szavakkal búcsúzott el a Ferencvárostól

Varga Barnabás Instagram-oldalán köszönt el a Fraditól. Az AEK Athénhoz igazolt csatár érzelmes üzenetében a szurkolóknak, a csapattársaknak és edzőinek is megköszönte az együtt töltött időt.