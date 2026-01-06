Varga BarnabásMTI/Bodnár Boglárka
Varga Barnabás megható szavakkal búcsúzott el a Ferencvárostól

Varga Barnabás Instagram-oldalán köszönt el a Fraditól. Az AEK Athénhoz igazolt csatár érzelmes üzenetében a szurkolóknak, a csapattársaknak és edzőinek is megköszönte az együtt töltött időt.

Varga Barnabás az alábbi sorokkal búcsúzott el a Ferencvárostól:

„Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé."

Ahogy kedd délután beszámoltunk róla, Varga Barnabást hivatalosan is bejelentette az AEK Athén. A görög bajnok 4,5 millió eurót fizetett a Fradinak a magyar csatárért. 

Varga Barnabást ráadásul igazi sztárként fogadták Görögországban.

