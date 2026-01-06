Varga Barnabás megható szavakkal búcsúzott el a Ferencvárostól

Varga Barnabás az alábbi sorokkal búcsúzott el a Ferencvárostól:
„Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé."
Ahogy kedd délután beszámoltunk róla, Varga Barnabást hivatalosan is bejelentette az AEK Athén. A görög bajnok 4,5 millió eurót fizetett a Fradinak a magyar csatárért.
Varga Barnabást ráadásul igazi sztárként fogadták Görögországban.
