Goal.com
Live
Ferencváros zászlóhooligans.cz
C. Kovács Attila

A ferencvárosi ultrák Újpesten hagyták az ajándékba kapott legendás zászlót

Újpest FC vs Ferencvárosi TC
Újpest FC
Ferencvárosi TC
OTP Bank Liga NB I

Úgy látszik az Újpest-Ferencváros derbin nemcsak az Újpest-szurkolók veszítették el a fókuszukat, hanem a Ferencváros ultrái is, ugyanis egy egyedülálló, ráadásul ajándékba kapott zászlót a Szusza Ferenc Stadionban felejtettek. Mutatjuk a részleteket!

Mint ismert, a Ferencváros 5-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen az NB I 32. fordulójában vasárnap délután. A Ferencváros negyedik gólja után nem sokkal elszabadultak az indulatok a lelátón, az Újpest szurkolók a megindultak a fradisták felé, azonban a rohamrendőrök és a rendezők feltartóztatták a lila-fehér ultrákat, így végül a két tábor nem csapott össze. Az eset után több szurkolót letartóztattak a hatóságok.

A Ferencváros szurkolók Újpesten hagytak egy legendás zászlót

Úgy látszik a történtek kicsit elterelték a ferencvárosi szurkolók figyelmét, ugyanis az egyik legnagyobb szurkolói csoport, a Green Monsters Újpesten felejtette azt a legendás, régi zászlót, amit a GM még a Zalaegerszegi tábortól kapott ajándékba – számolt be újpesti forrásaira hivatkozva a cseh hooligans.cz portál.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Magyar Kupa
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
ZTE FC crest
ZTE FC
ZAL
OTP Bank Liga NB I
Debrecen crest
Debrecen
DEB
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP

TippmixPro banner

Hirdetés