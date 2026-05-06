A ferencvárosi ultrák Újpesten hagyták az ajándékba kapott legendás zászlót

Mint ismert, a Ferencváros 5-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen az NB I 32. fordulójában vasárnap délután. A Ferencváros negyedik gólja után nem sokkal elszabadultak az indulatok a lelátón, az Újpest szurkolók a megindultak a fradisták felé, azonban a rohamrendőrök és a rendezők feltartóztatták a lila-fehér ultrákat, így végül a két tábor nem csapott össze. Az eset után több szurkolót letartóztattak a hatóságok.

A Ferencváros szurkolók Újpesten hagytak egy legendás zászlót

Úgy látszik a történtek kicsit elterelték a ferencvárosi szurkolók figyelmét, ugyanis az egyik legnagyobb szurkolói csoport, a Green Monsters Újpesten felejtette azt a legendás, régi zászlót, amit a GM még a Zalaegerszegi tábortól kapott ajándékba – számolt be újpesti forrásaira hivatkozva a cseh hooligans.cz portál.

