Áll a bál Diósgyőrben: a Ferencváros nyert Miskolcon, az ultrák a klubszékházhoz vonulnak

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a diósgyőriek nem álltak be védekezni, így kifejezetten lüktető, nagy iramú játék alakult ki a pályán. A bátor hazai futball ellenére a címvédő egyértelműen uralta a meccset, számos helyzetet dolgozott ki, ám nem tudott élni lehetőségeivel. A DVTK lényegesen kevesebb veszélyt jelentett a kapura, Grófnak kevés dolga akadt az első játékrészben, amely így gól nélkül zárult.

A fordulás után is az FTC lépett fel támadólag és kevesebb mint negyedóra után megszerezte a vezetést, Szalai közelről rúgott góljával. A hazaiak öt perc után nagyon közel voltak az egyenlítéshez, ám Acolatse látványos ollózása a kapufán csattant, a folytatásban pedig ismét a zöld-fehérek voltak veszélyesebbek. Újabb gólt viszont nem szereztek, így maradt izgalom a hajrára, amelyben a Diósgyőr csak helyzetekig jutott, a kapuba viszont nem talált, így pont nélkül maradt.

Az FTC ezzel a tabella élére ugrott és ott is zárja az évet, amennyiben a Győr szombaton nem tudja legyőzni a Puskás Akadémiát.

A Diósgyőr szimpatizánsai a visszafogott ősz után győzelmet követeltek a Ferencváros ellen, ez azonban nem történt meg, így az ultrák a mérkőzés után a DVTK székháza elé vonulnak, hogy hangot adjanak csalódottságuknak, amiért a csapat csak a 10. helyen végzett az őszi szezonban.

A 1910.hu - a DVTK szurkolók otthona Facebook-oldal minden Diósgyőr szurkolót arra kér a lefújást követően, hogy vonuljon velük a klubszékház elé. Cikkünket frissítjük, amint bármit megtudunk a székháznál történtekről.

Eredmény, 18. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-1 (0-0)

gólszerző: Szalai (58.)

