Három kulcsember is távozhat a Fradiból, Varga Törökországba, Tóth Alex topcsapatba szerződhet

A Ferencváros háza táján az elmúlt napokban a szakmai stáb stabilitása volt a téma Robbie Keane szerződéshosszabbítása kapcsán, de a színfalak mögött komoly átigazolási hullámra készülődnek. Friss sajtóhírek szerint három meghatározó magyar válogatott labdarúgó is távozhat a téli vagy a nyári átigazolási időszakban.

Botka Endre: Egy korszak érhet véget

Lezárulhat egy hatalmas fejezet a klub történetében. A 30-szoros válogatott védő, Botka Endre szerződése jövő nyáron lejár, és jelenleg nem mutatkozik jel az egyezség meghosszabbítására. A hétszeres bajnok hátvéd már januárban szabadon tárgyalhat kérőivel.

Bár a 31 éves játékos tavasszal még valószínűleg a Fradit segíti, jó esély van rá, hogy már a télen aláírja előszerződését új csapatához. Botka 2017 óta szolgálja a zöld-fehéreket, ezalatt a klub minden nagy nemzetközi menetelésének (BL, EL, Konferencia Liga) oszlopos tagja volt.

Varga Barnabás: Újabb török hódítás?

A gólkirály Varga Barnabás iránt ismét fellángolt az érdeklődés. A Blikk értesülései szerint a magyar válogatott első számú centerét egy jól szereplő török élvonalbeli gárda csábítja. Bár az értesülések szerint nem a klasszikus "nagy négyes" (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor) egyike az érdeklődő, de egy stabil, a bajnokság elejéhez tartozó klubról lehet szó. Nyáron még a Konferencia Ligában szereplő Samsunsporral boronálták össze, de ez egy darabig még csak találgatás tárgya lehet.

Vargát korábban már hírbe hozták szaúdi ajánlatokkal is, és bár értéke 3 millió euró körül mozog, a 31 éves csatár számára egy topliga közeli szerződés karrierje utolsó nagy dobása lehetne.

Tóth Alex: A Bundesliga elitje és a Juventus a láthatáron

A legizgalmasabb pletykák a Fradi 20 éves szupertehetségét, Tóth Alexet övezik. A középpályás menedzsere, Papp Bence megerősítette, hogy a kliense iránt több német élcsapat is élénken érdeklődik.

„Több Bundesliga élcsapat nyári kívánságlistájának az élén szerepel” – nyilatkozta az ügynök.

Tóth Alex piaci értékét már most 8 millió euróra taksálják, és bár a szerződése 2028-ig szól, egy visszautasíthatatlan ajánlat esetén már nyáron válthat. Korábban Pascal Jansen is elismerően nyilatkozott a fiatal tehetségről, megjegyezve, hogy Tóth Alex leigazolása akár a Juventus számára is kiváló üzlet lehetne.

A Ferencváros vezetőségére tehát nehéz hetek és hónapok várnak: pótolniuk kell a rutint Botka személyében, a gólokat Vargával, és Tóth Alex sem lesz ott a bajnokságban, hogy megkönnyítse Robbie Keane dolgát a fiatalszabály alkalmazásában.

Forrás: csakfoci.hu, nb1.hu

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.