Lipcsében ragaszkodnak a bevált magyar recepthez: Tóth Alex mellett az MTK tehetségét is figyeli a német sztárcsapat

Közeleg a téli átigazolási időszak, és ilyenkor rendszerint felélénkül a pletykák világa a Bundesligában. Az értesülések szerint az RB Leipzig sem maradna tétlen: több fiatal tehetség neve is felbukkant a lipcseiek radarján - írta meg a rblive.de.

Az egyik legérdekesebb név a portál szerint is a 20 éves Tóth Alex, aki már kilencszeres magyar válogatottként a Ferencváros középpályájának meghatározó alakja. A transferhírekben jártas Ekrem Konur információi szerint az RB Leipzig és a Bayer Leverkusen komoly érdeklődést mutat iránta, míg a Bayern München és a Borussia Dortmund egyelőre kisebb intenzitással figyeli a fejlődését.

Tóth szerződése 2028-ig szól a Fradinál, piaci értékét a Transfermarkt jelenleg 8 millió euróra becsüli. A középpályás eddig 23 tétmérkőzésen lépett pályára a szezonban, mérlege két gól és öt gólpassz.

Szintén Magyarországon futballozik a listáról, ám még jóval fiatalabb Andrej Vasziljevics, aki mindössze 15 éves, és az MTK U19-es csapatában szerepel, emellett már az U15-ös magyar válogatottban is bemutatkozott. A támadó nemrég mesterhármast szerzett a Ferencváros korosztályos csapata ellen, és már most történelmet írt: ő a legfiatalabb játékos, aki profi szerződést kapott.

Teljesítménye nem maradt észrevétlen: az olasz újságíró, Lorenzo Lepore szerint több európai topklub is figyeli, köztük a Red Bull-csoport, a City Football Group, az Inter, valamint a Benfica. A lipcsei kapcsolat ebben az esetben különösen kézenfekvőnek tűnik.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.