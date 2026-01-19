Elkezdődött a téli nagytakarítás: távozik a Ferencváros támadója!

Az Australian Football News információi szerint a 27 éves szélső a Melbourne Cityben folytatja a pályafutását.

Arzani 2025 januárjában igazolt a Fradihoz, öt tétmeccsen összesen 173 percet játszott a klub színeiben, a Szarvaskend elleni kupa találkozón volt egyedül 90 perc a pályán, ott viszont három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Az ausztrál játékos piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 400 ezer euróra becsüli.

A hírek szerint a Ferencváros két támadót is igazolhat ezen a héten, így egyáltalán nem meglepő, hogy a zöld-fehéreknél vannak távozók is. A hírek szerint az NK Celje csatára, Franko Kovacevic, valamint a DVTK támadója, Elton Acolatse is a Fradiban folytatja a karrierjét.

Franko Kovacevic először az Újpest kereste meg, azonban a horvát csatár nemet mondott a lila-fehéreknek, valamint a Celticnek is, és a Ferencvárost választotta. A 26 éves támadó már meg is érkezett Magyarországra, a Fradi hamarosan bemutatja majd.

A skótot nehezen tudták feldolgozni, hogy a gólerős támadó végül nem a Celticet választotta.