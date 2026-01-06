Dzsudzsák Balázs Bárány DonátSzabó Miklós/Ripost
A Debrecen támadója mégsem igazol a Ferencvárosba? A klub cáfol

Egyelőre nem érkezett hivatalos ajánlat Bárány Donátért, állítja a Debreceni VSC. Mutatjuk a részleteket!

Az elmúlt hetekben többször lehetett arról olvasni, hogy a Ferencváros a DVSC támadójával, Bárány Donáttal pótolná a Ferencváros az AEK Athénhoz igazolt Varga Barbást. A debreceni klub hivatalos oldalán cáfolta, hogy ajánlatot kaptak volna saját nevelésű játékosukért. 

A DVSC a közleményben megerősítette, hogy Kocsis Dominikért befutott egy ajánlat, de azt nyomban el is utasították. 

Bárány és Kocsissal ellentétben Pape Sissoko és Dejan Djokic távozása viszont egyre biztosabbnak tűnik, a klub megválna mindkét játékostól. 

A DVSC közleményét változtatás nélkül közöljük:

Megszokott, hogy az átigazolási időszak környékén felröppenek játékosügynöki nyilatkozatok, sajtóhírek, pletykák egy-egy futballista átigazolásáról. A DVSC mint eddig, ezt követően is csak akkor jelent be egy transzfert a hivatalos felületein, ha az minden szempontból tényként kezelhető.

Ezzel együtt a szurkolók tájékoztatása fontos a klub számára, éppen ezért jeleznénk, hogy Bárány Donátért nem érkezett hivatalos ajánlat. Kocsis Dominik esetében volt ilyen, de nem az Egyesült Államokból, hanem Európából, s az ajánlatot a DVSC elutasította. Pape Sissoko és Dejan Djokic számára nem garantálható annyi játékperc, amennyit szeretnének, ezért klubunk a játékosok ügynökeivel közösen gondolkodik egy minden fél számára kedvező megoldáson.

David Nwachukwu térdműtét utáni rehabilitációját végzi és az NB III-as kis Lokival kezdi meg a felkészülést.

Csapatunk úton van a törökországi edzőtáborba, a program és az utazó keret itt olvasható.

Default
