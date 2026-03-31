Fiatal lendület és új variációk: a görögök ellen tesztel a magyar válogatott

A Szlovénia elleni győzelem után újabb komoly erőpróba vár a magyar labdarúgó-válogatottra: Marco Rossi együttese kedden Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A kapitány több helyen is változtatást tervez, miközben a fiatalok formája bizakodásra ad okot.

A sikeres évkezdet után újabb felkészülési mérkőzésen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott: Marco Rossi együttese kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A Szlovénia elleni 1–0-s győzelem lendületet adott a csapatnak, ugyanakkor a szövetségi kapitány szerint most nehezebb feladat vár a nemzeti tizenegyre.

Rossi hangsúlyozta: a görög válogatott erősebb ellenfél, mint a legutóbbi rivális, hiszen egy keményebb selejtezőcsoportban is több pontot gyűjtött, ráadásul dinamikus, agresszív futballt játszik.

Felvillanyozó fiatalok, változó támadósor

A magyar csapat egyik legnagyobb pozitívuma az elmúlt mérkőzésen a csereként beszálló játékosok teljesítménye volt. Schön Szabolcs első válogatott góljával döntötte el a szlovének elleni találkozót, míg Bárány Donát és Redzic Damir szintén lendületet hozott a játékba.

A kapitány külön kiemelte a fiatal támadók mentalitását: Schön és Bárány hozzáállása „felvillanyozza a többieket”, ami az egész csapat teljesítményére pozitív hatással van.

Ennek megfelelően a támadószekcióban változások várhatók: Rossi nem zárta ki, hogy Redzic akár a kezdőcsapatban is helyet kapjon a görögök ellen.

Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Görögország crest
Görögország
GRE

Közösségi erő és versenyhelyzet

A szövetségi kapitány szerint a válogatott egyik legnagyobb erőssége a közösség: a játékosok képesek egymásért küzdeni, és ez a mentalitás a nehezebb időszakokban is megtartja a csapatot.

Ugyanakkor Rossi világossá tette: a keretben komoly versenyhelyzet alakult ki, különösen a támadóposztokon. A jó teljesítményt nem elég időszakosan hozni, állandósítani kell – ez az elvárás minden játékossal szemben.

Erősebb ellenfél, komolyabb teszt

A görögök ugyan nem jutottak ki a világbajnokságra, de több erős ellenféllel szemben is bizonyítottak, és idegenben is veszélyes csapatnak számítanak.

A mérkőzés így nemcsak újabb felkészülési állomás, hanem komoly erőfelmérő is: választ adhat arra, hogy a fiatalok által hozott lendület mennyire tartható fenn magasabb szintű ellenféllel szemben is.

A keddi találkozón a kísérletezés mellett az eredmény is fontos. Egyben választ adhat arra is ez a mérkőzés, hogy kialakul-e egy új, stabil támadósor a magyar válogatottban.

