Sérülten tért vissza Debrecenbe a válogatott újonca, Bárány Donát

Élete egyik legnagyobb álmát váltotta valóra a napokban Bárány Donát. A DVSC saját nevelésű csatára Marco Rossi meghívójának köszönhetően a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzéseken is magára ölthette a címeres mezt, így immár kétszeres A-válogatottnak mondhatja magát. A debreceni közönségkedvenc mindkét találkozón nagyszerűen szállt be a kispadról, ám az öröme nem lehet teljesen felhőtlen: a keddi, görögök elleni meccsen egy kemény belépő után sérülést szenvedett, így kényszerűségből el kellett hagynia a pályát.

A támadóra a napokban alapos orvosi vizsgálatok várnak, de addig is a dvsc.hu-nak mesélt a nemzeti csapatnál szerzett élményeiről:

„Nagyon jól éreztem magam a pályán mindkét meccsen, minden segítséget megkaptam ehhez a stábtól és a csapattól is” – nyilatkozta a friss válogatott támadó. „Ahhoz képest, hogy ez volt az első két felnőtt válogatottbeli fellépésem, szerintem is jó volt a produkcióm, próbáltam magamból kihozni mindent, de nyilván ezt majd megítélik azok, akiknek meg kell ítélniük.”

Bárány Donát hozzátette, úgy érzi, a nemzeti csapatban is sikerült átmentenie azt a formát, amit a Lokiban a szezon során mutatott, és bízik benne, hogy ezt a tendenciát a jövőben is folytatni tudja. Külön kiemelte a válogatottnál uralkodó csapatszellemet:

„Nagyon pozitív volt, hogy mennyire befogadóan viselkedett a közösség, ez még úgyis kellemes meglepetés volt, hogy egyébként is jó közegre számítottam.”

