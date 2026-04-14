A találkozó 5 perces késéssel kezdődött, mivel a Puskás Akadémia forgalmi okok miatt később érkezett meg a Groupama Arénába.

A találkozó első gólját Lukács Dániel szerezte meg, a 34. percben a 30 éves válogatott támadó egy az egyben léphetett ki Dibusz Dénessel szemben, és nem hibázott (0-1).

Azonban a Ferencvárost nem zökkentette ki a felcsútiak vezető gólja, Lenny Joseph és Gabi Kanichowsky góljaival hat perc alatt fordítottak. Joseph egy kipattanót kotort be az ötösről, Kanichowsky pedig egy bombagóllal jelentkezett (2-1).

A második félidőben több gól már nem született, így 2-1-re nyert a Ferencváros, és átvette a vezetést a bajnokságban.

A mérkőzés tudosítását IDE KATTINTVA találod meg.

Szabó András, Csuti elmondása szerint nagyon örülne annak, ha a Ferencváros az Újpest ellen, a Megyeri úton ünnepelné fennállása 37. bajnoki címét.

