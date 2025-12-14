Ennyit ért a menetelés: kiderült, mennyi pénz keresett eddig a Ferencváros az Európa-ligában!

Csütörtökön újabb sikerrel folytatta Európa-liga-szereplését a Ferencváros, amely csütörtök este 2–1-re múlta felül a Rangerst. A fővárosi együttes hat fordulót követően még mindig nem talált legyőzőre a sorozatban, ami a tabellán is meglátszik: jelenleg a figyelemre méltó 6. pozíciót foglalja el, és a bravúrosan megszerzett 14 pont már azt is jelenti, hogy a zöld-fehér klub már bebiztosította a kupatavaszt.

A Football Meets Data X-oldal friss számításai alapján az Fradi már most 15 millió eurót (közel 6 milliárd forintot) meghaladó bevételt könyvelhet el az eddigi El-szereplésből.

Kiszámolták, milyen esélyekkel vág neki a kupatavasznak a Ferencváros

Robbie Keane együttese előtt még két találkozó áll az alapszakaszban: január 22-én a Panathinaikosz érkezik az Üllői útra, majd egy héttel később a Nottingham Forest vendégeként lép pályára a Ferencváros.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.