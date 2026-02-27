Pénteken 13 órától tartották az Európa-liga nyolcaddöntőiének sorsolását Nyonban, amely többek között fényt derített arra, hogy a Bragával csap össze a Ferencváros. A párharc első mérkőzését március 12-én a Groupama Arénában rendezik, míg a visszavágót rendhagyó módon 18-án szerdán, 16:30-tól tartják a Braga pályaválasztásával.

Ha az FTC továbbjut, akkor a Panathinaikosz-Real Betis párharc győztesével mérkőzne meg a negyeddöntőben.

Íme, a párharcok

Lyon-Celta

Lille-Aston Villa

Nottingham-Midtjylland

Panathinaikosz-Real Betis

Stuttgart-Porto

Ferencváros-Braga

Bologna-Roma

Genk-Freiburg

A sorsolás során előre kialakították az ágrajzokat is.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy az alapszakaszban ötödikként végzett Porto vagy hatodikként zárt Braga együttesével mérkőznek majd meg a zöld-fehérek a legjobb nyolcba jutásért.

A Lyon, az Aston Villa, a Midtjylland, a Real Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg, valamint a Roma végzett a sorozat ligaszakaszának első nyolc helyén, így ezeknek a csapatoknak nem kellett részt venniük a rájátszásban. Ráadásul kiemeltként vettek részt a sorsolásban, ezzel hazai pályán játszhatják a második mérkőzést.

A nyolcaddöntős találkozók odavágóját március 12-én tartják, majd egy héttel később, 19-én dől el a továbbjutás sorsa. Ez alól egyedül a Braga-Ferencváros párharc kivétel, a visszavágót ugyanis egy nappal hamarabb tartják.

Az El döntőjét május 20-án a törökországi Isztambulban, a Besiktas Stadionban rendezik.

Mint ismert, a Ferencváros kiejtette a bolgár Ludogorecet az Európa-liga rájátszásából, ezzel több mint év 50 év után tudott újra tavaszi párharcot nyerni a nemzetközi porondon.

Korábban a 2022-23-as idényben már beverekedte magát az El legjobb 16 gárdája közé az FTC, amely akkor megnyerte a csoportját, így rögtön a nyolcaddöntőbe jutott. Ott a Bayer Leverkusennel került össze, és a gyógyszergyáriak 4-0-s összesítéssel jutottak tovább.

