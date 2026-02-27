Goal.com
Live
Ötvös Bence FerencvárosMI News / NurPhoto
C. Kovács Attila

Óriási csapás érte a Ferencvárost: az idény hátralévő részére kidőlt a kulcsember!

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója az Európa magazinban elárulta, nagy valószínűséggel hosszú kihagyás vár a Ludogorec ellen megsérült Ötvös Bencére.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ötvös Bence súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Ludogorec elleni győztes visszavágó első félidejében, le is kellett cserélni a Fradi középpályását. 

Hajnal Tamás egy nappal a sérülést követően elárulta, hogy milyen hosszú időre eshetett ki a 27 éves játékos:

„Ugye a [jobb] térde sérült meg, az első vizsgálatok nem túl pozitívak, még véglegeset nem tudok mondani, de nagy valószínűséggel egy hosszabb kihagyás vár rá. Konkrétan, még százszázalékig nem tudom megmondani, még további vizsgálatokat fogunk a napokban végrehajtani rajta. De valószínűleg szalagsérülése van, úgy néz ki. Többet most nem tudok mondani, de nem úgy néz ki, hogy az idényben még pályára fog lépni."

– húzta alá Hajnal Tamás.

Hajnal Tamás nyilatkozatát IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

A Ferencváros a Braga ellen találkozik az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a két csapat extrém időpontban játssza majd a visszavágót.

OTP Bank Liga NB I
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Kazincbarcika BSC crest
Kazincbarcika BSC
KAZ
Bulgária 1
Ludogorets Razgrad crest
Ludogorets Razgrad
LUR
Lokomotiv Plovdiv crest
Lokomotiv Plovdiv
LPL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0