Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ötvös Bence súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Ludogorec elleni győztes visszavágó első félidejében, le is kellett cserélni a Fradi középpályását.

Hajnal Tamás egy nappal a sérülést követően elárulta, hogy milyen hosszú időre eshetett ki a 27 éves játékos:

„Ugye a [jobb] térde sérült meg, az első vizsgálatok nem túl pozitívak, még véglegeset nem tudok mondani, de nagy valószínűséggel egy hosszabb kihagyás vár rá. Konkrétan, még százszázalékig nem tudom megmondani, még további vizsgálatokat fogunk a napokban végrehajtani rajta. De valószínűleg szalagsérülése van, úgy néz ki. Többet most nem tudok mondani, de nem úgy néz ki, hogy az idényben még pályára fog lépni."

– húzta alá Hajnal Tamás.

Hajnal Tamás nyilatkozatát IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

A Ferencváros a Braga ellen találkozik az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a két csapat extrém időpontban játssza majd a visszavágót.



