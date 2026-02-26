Súlyos csapás érte a Ferencvárost: megsérült a klub húzóembere!

Ötvös a Ferencváros labdakihozatalánál sérült meg, a jobb lába lepatadt, mikor irányt próbált váltani. A válogatott játékos vélhetően súlyosabb sérülést szenvedett.

A 27 éves középpályás helyére Kristoffer Zachariassen állt be, aki tizenhárom perccel később kétgólosra növelte a Fradi előnyét a Ludogoreccel szemben.

A Ferencváros a félidőben 2-0-ra vezet a razgradi csapat ellen.

