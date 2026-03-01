Óriási előnyt kapott a Paris Saint-Germain a Chelsea elleni BL-párharc előtt

Mint ismert, a pénteki BL-sorsoláson a sorozat címvédője, a PSG nem kiemeltként az angol Chelsea-vel találkozik a nyolcaddöntőben. A párizsiaknak mostmár bevett szokása, hogy fontos Bajnokok Ligája-párharcok előtt kérvényezi a francia ligánál bajnoki mérkőzésének elhalasztását, hogy nyugodtan a nemzetközi szereplésre tudjon koncentrálni a csapat, írja angol kiadásunk.

A Ligue 1 szóvivője közleményt is adott ki az üggyel kapcsolatban: “A Paris Saint-Germain kérvényét, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni a Chelsea elleni oda-visszavágós párharcra, az LFP az április 20.-i hétvégére írja ki a PSG - Nantes mérkőzést”.

Ami előny az egyik, természetesen hátrány a másik oldalon, ugyanis a Chelsea biztosan nem fog halasztani mérkőzést, és rájuk egy kemény ellenfél fog várni a két PSG elleni meccs között, ugyanis a Newcastle utazik a Stamford Bridgre. Liam Roseniornak minden bizonnyal fájni fog a feje, miképpen rotálja csapatát ilyen fontos mérkőzések előtt, hiszen a Chelsea harcban van a BL-indulásért a Premier League-ben, és minden bizonnyal a nemzetközi szereplés is fontos a Kékeknél.

Bárki is veszi sikerrel az egymás elleni akadályt, nem lesz könnyű dolga a folytatásban sem a legrangosabb európai sorozatban, hiszen a párharc győztese a Liverpool - Galatasaray kettősből kap ellenfelet, és ezen az ágon van még a Real Madrid, a Manhester City és a Bayern München is.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.