A Liverpool szombat este a Brighton ellen győzött 3-0-ra az FA Kupában a legjobb 32 között, így simán jutott a nyolcaddöntőbe. Az első liverpooli találatot Kerkez Milos készítette elő, később Szoboszlai Dominik lőtt fantasztikus gólt (akit Szalah és Slot sem győzött dicsérni), a végeredményt pedig az egyiptomi sztár állította be.
Szoboszlaiék a nyolcaddöntőben a Premier League sereghajtójához, a Wolverhamptonhoz látogatnak. A listavezető Arsenal a harmadosztályú Mansfield Town csapatához utazik, a Chelsea a másodosztályú Wrexham vendége lesz, míg a forduló slágermeccse a Newcastle United - Manchester City találkozó. A mérkőzéseket március 7-én és 8-án játszák.
FA Kupa, nyolcaddöntő:
Fulham - Southampton
Port Vale vagy Bristol City - Sunderland
Newcastle United - Manchester City
Leeds United - Norwich City
Mansfield Town - Arsenal
Wolves - Liverpool
Wrexham - Chelsea
West Ham United - Macclesfield vagy Brentford
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!