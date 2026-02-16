Goal.com
FA Kupa: a sereghajtóhoz utaznak Szoboszlaiék, Newcastle - City meccs is a programban

Hétfő este kisorsolták az angol FA Kupa nyolcaddöntőjének párosításait, melyen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a sereghajtó Wolves vendége lesz

A Liverpool szombat este a Brighton ellen győzött 3-0-ra az FA Kupában a legjobb 32 között, így simán jutott a nyolcaddöntőbe. Az első liverpooli találatot Kerkez Milos készítette elő, később Szoboszlai Dominik lőtt fantasztikus gólt (akit Szalah és Slot sem győzött dicsérni), a végeredményt pedig az egyiptomi sztár állította be. 

Szoboszlaiék a nyolcaddöntőben a Premier League sereghajtójához, a Wolverhamptonhoz látogatnak. A listavezető Arsenal a harmadosztályú Mansfield Town csapatához utazik, a Chelsea a másodosztályú Wrexham vendége lesz, míg a forduló slágermeccse a Newcastle United - Manchester City találkozó. A mérkőzéseket március 7-én és 8-án játszák.

FA Kupa, nyolcaddöntő:

Fulham - Southampton

Port Vale vagy Bristol City - Sunderland

Newcastle United - Manchester City

Leeds United - Norwich City

Mansfield Town - Arsenal

Wolves - Liverpool

Wrexham - Chelsea

West Ham United - Macclesfield vagy Brentford


