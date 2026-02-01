Január első napján robbant a bomba, Enzo Marescát meneszetette a Chelsea vezetősége, melynek több oka is volt a hírek szerint, többek között az orvosi stábbal való konfliktusos viszonya az olasznak, valamint az sem tetszett a londoni klub elöljáróinak, hogy Maresca a Manchester Cityvel is tartotta a kapcsolatot, hogy Pep Guardiola távozása esetén átvegye a csapatot a spanyol edző egykori segítője.

Maresca távozása óta nem sokat lehetett hallani az olasz edzőről, most azonban angol nyelvű kiadásunk arról számolt be, az angol másodosztályban (Championship) szereplő Leicester City felvette a kapcsolatot a volt Chelsea-edző menedzsmentjével, hogy vegye át a Rókák irányítását a nemrég menesztett Martí Cifuentestől.

A 2023/24-s szezonban már edzette a Leicester gárdáját Maresca, az akkor szintén másodosztályú klubot bajnoki címmel juttatta fel a Premier League-be, és a 2016-os angol bajnoknál úgy gondolják, nem lefutott még a feljutásért folytatott küzdelem, hiába vannak 11 pontos hátrányban a Rókák a rájátszást jelentő hatodik helytől.

Maresca a Chelseahez a leicesteri-szezon után érkezett 2024 nyarán, első idényében a negyedik helyre kormányozta a Kékeket, valamint Konferencialigát és Klubvilágbajnokságot nyert csapatával az olasz mester.