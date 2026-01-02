Guradiola reagált Maresca menesztésére: Milyen szerencsés vagyok!

Pep Guardiola is reagált Enzo Maresca váratlan távozására a Chelsea kispadjáról, miután az olasz szakembert csütörtökön menesztette a londoni klub. Maresca viszonya az elmúlt időszakban megromlott az angol fővárosban: nyíltan bírálta a klub vezetését, miközben a csapat három mérkőzésen át nyeretlen maradt. Az edző neve korábban a Manchester Citynél is felmerült, mint Guardiola egyik lehetséges utódja – nem véletlenül, hiszen korábban asszisztensként dolgozott a katalán tréner mellett.

A Chelsea újév napján jelentette be Maresca távozását, az olasz edző utolsó mérkőzése a Bournemouth elleni 2–2-es döntetlen volt kedden. A londoniak előtte kikaptak az Aston Villától, míg a Newcastle otthonából egy ponttal tértek haza. A tabellán jelenleg az ötödik helyen állnak, három ponttal lemaradva a negyedik Liverpool mögött.

Guardiolát a vasárnapi Chelsea–Manchester City rangadó előtt kérdezték a helyzetről, nem sokkal azután, hogy csapata nyolcmeccses győzelmi sorozata megszakadt a Sunderland elleni gól nélküli döntetlennel.

„Addig nem érdemes sokat beszélni erről, amíg nem tudjuk, ki lesz az edző, és én sem tudom, mi fog történni” – fogalmazott Guardiola. „A legfontosabb, hogy magunkra koncentráljunk. Két nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a Chelsea és a Brighton ellen, erre kell koncentrálnunk.”

A City menedzsere ugyanakkor nem rejtette véka alá véleményét:

„A Chelsea mindig veszélyes csapat, a Premier League-ben pedig minden meccs nehéz. Amit biztosan mondhatok: az én szemszögemből a Chelsea egy kivételes edzőt és egy nagyszerű embert veszített el. Ez a klubvezetés döntése volt, nincs mit hozzátennem. Én rendkívül szerencsés vagyok, hogy ilyen klubnál dolgozhatom – az én egyesületem egyszerűen kivételes.”

Guardiola saját jövőjéről is határozottan beszélt, reagálva azokra a találgatásokra, amelyek Maresca neve kapcsán ismét felerősödtek:

„Van szerződésem. Ezerszer elmondtam már – tudom, hogy unalmas –, tíz éve vagyok itt, és ígérem, egyszer el fogok menni. De jelenleg él a kontraktusom, boldog vagyok, harcolni akarok a csapatommal, és a klubvezetés tisztel engem. Ezt tavaly is bizonyították, amikor három hónapig nem nyertünk meccset, mégis végig támogattak.”

A City–Chelsea összecsapás így nemcsak a tabella szempontjából ígérkezik kiemelt jelentőségűnek, hanem Maresca menesztése miatt is különös figyelem övezi majd a rangadót.

