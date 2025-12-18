Korszakváltás az Etihadban

Noha Guardiola 2024 novemberében még hosszabbított, a klubhoz közeli források szerint egyre nagyobb a várakozás azzal kapcsolatban, hogy a 2024–25-ös szezon lesz az utolsó éve Manchesterben. A végleges döntés valószínűleg csak a tavaszi hajrában születik meg, de a City nem akar felkészületlenül állni a váltás előtt. Bár Guardiola korábban már utalt rá, hogy a City-korszak lezárulta után hosszabb pihenőt tervez, jelenlegi energiáit az „el nem végzett munka” és a keret frissítésének igénye táplálja. Ornstein megjegyzi: a klub elleni bajnoki vádak a hírek szerint nincsenek közvetlen hatással az edző döntésére.

Maresca felemelkedése

Az olasz szakember nem ismeretlen a Manchester kék felén: 2020–21-ben az U21-es csapatot vezette, majd a 2022–23-as triplázó szezonban Guardiola közvetlen segítője volt. Maresca az utóbbi időben fényesen bizonyított: miután a Leicester Cityt azonnal visszavezette az élvonalba, a Chelsea kispadján rögtön az első évében elhódította a Konferencia Ligát és a megreformált Klubvilágbajnokságot, jelenleg pedig stabilan őrzi a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyet a tabellán. Guardiola nemrégiben a világ egyik legjobb edzőjének nevezte őt, ami felér egy nyilvános utódjelöléssel.

Generációváltás és bizonytalanság

A manchesteri keret is jelentős átalakuláson megy keresztül: olyan ikonikus távozók után, mint Kevin De Bruyne, a klubnak most Bernardo Silva és John Stones lejáró szerződésével, valamint a hosszú ideje sérülésekkel küszködő Rodri bizonytalan helyzetével is meg kell küzdenie. Ez a drasztikus generációváltás ideális pillanat lehet egy teljesen új fejezet megnyitásához – amelynek élére talán éppen Maresca állhat.

Feszültség Londonban

Maresca helyzete a Chelsea-nél azonban korántsem zavartalan. Bár a szurkolók támogatják, az edző nemrég titokzatosan „karrierje legrosszabb 48 órájáról” beszélt egy Everton elleni győzelem után, ami belső feszültségekre utal a klubvezetéssel. Ezt tetézi, hogy Maresca nemrégiben a „szuperügynök” Jorge Mendeshez igazolt, ami gyakran egy küszöbön álló nagy váltás előszele.

A City számára a kihívás óriási: egy olyan menedzsert kell pótolniuk, aki nemcsak trófeákat nyert, hanem alapjaiban formálta át az angol futballt. Ha Guardiola távozik, az érzelmi búcsú lesz, de a Foden és Haaland köré épülő új korszak Maresca vezetésével folytonosságot ígérhet a taktikai filozófiában.

Forrás: The Athletic

