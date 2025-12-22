Hivatalos: vége a huzavonának, távozik a Real Madrid brazil támadója!

Az olasz átigazolási guru szerint a 19 éves támadó 2026 júniusáig marad Franciaországban, vásárlási opció nélkül, így nyáron visszatér a Real Madridhoz.

A Lyon állja Endrick fizetésének 50 százalékát, és a szerződésbe speciális záradék is került: a fiatal sztárnak meghatározott számú mérkőzésen garantáltan kezdőként kell pályára lépnie, hogy valóban játéklehetőséget kapjon a fejlődéséhez.

Endricknek sürgősen perceket kell gyűjtenie a 2026-os világbajnokság előtt, a Realnál Xabi Alonso kezei alatt ez idén alig sikerült neki. A Lyonnál Paulo Fonseca irányításával azonnal kulcsszerep várhat rá.

