Hoppá! Kiderült, ki váltja a kirúgott Marescát a Chelsea kispadján!

Először a GOAL számolt be róla, hogy a Chelsea Enzo Maresca kirúgása mellett döntött. A nyugat-londoni klub annak ellenére menesztette az olasz edzőt, hogy pár hónappal ezelőtt Konferencialigát és klubvilágbajnokságot nyert az együtessel.

Az olasz átigazolási guru szerint Maresca utódja a RC Strasbourg vezetőedzője, Liam Rosenior lehet. Mint ismert, a Strasbourg is szintén annak a BlueCo-nak a tulajdona, amelyik cég a londoni kékek jelentős részét birtokolja. Így tulajdonképpen Rosenior csak szintet lép a cégcsoporton belül.

A RC Strasbourg jelenleg a hetedik a francia bajnokságban, és a 2024/25-ös idényt is szintén a hetedik pozícióban zárta.

