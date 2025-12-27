Az Aston Villa is megfirkálta a Chelsea-t, bajnok lehet a birminghami gárda?

A 37. percben Reece James tekerte be középre a szögletet, a labda pedig elsőre úgy tűnt, hogy érintés nélkül vágódott Emiliano Martínez kapujába, azonban a visszajátszásokon jól látható, hogy még Joao Pedro is bele tudott érni a labdába, ha minimiálisan is (1-0).

A második félidő végig lüktető, intenzív játékost hozott, helyzetek itt is, ott is kialakultak. Az 53. percben Cole Palmer centerezésére Alejandro Garnacho érkezett volna a hosszún, azonban John McGinn az utolsó percekben menteni tudott a Chelsea szélsője elől.

A 61. percben Boubacar Kamara lépett ki a védők mögül, de a kiérkező Robert Sánchezbe rúgta a labdát, aki remekül zárta a szöget.

A 63. minutumban Ollie Watkins kapott labdát, az angol támadó kiszoríttott szögből is megpróbálta bevenni Sánchez kapuját, aki azonban hatalmas bravúrral védeni tudott.

A 66. percben beérett az Aston Villa támadójátéka, Morgan Rogers remek indításával Watkins lépett ki hatalmas helyzetbe, Sánchez azonban védeni tudta a birminghami támadó próbálkozását, azonban a labda visszapattant a 29 éves csatár lábára, onnan pedig a flipper végén a Chelsea kapujában kötött ki a játékszer (1-1).

A 84. percben Youri Tielemans szögletét Watkins fejelte be a hosszúba, Sancheznek esélye sem volt (1-2). Micsoda fordítás!

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az Aston Villa kisebb meglepetésre 2-1-re nyert a Chelsea ellen a Stamford Bridge-en. A birminghami gárda győzelmének köszönhetően három pontra megközelítette a listavezető Arsenalt. Az észak-londoniak is nyertek a fordulóban, szombat délután a Brightont múlták felül 2-1-el.

A Chelsea sorozatban második mérkőzésén nem tudott nyerni, a múlt heti, Newcastle United elleni 2-2 után ezúttal az Aston Villa vitte el a három pontot a nyugat-londoki kékek orra elől.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.