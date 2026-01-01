Ez a semmiből jött: távozik a Chelsea vezetőedzője!

A The Guardian információi szerint Maresca hamarosan távozhat a Chelsea-től. A lap szerint már hetek óta bizonytalan a helyzet az olasz szakember körül, és mostanra már olyan rossz lett a kapcsolat a klub és az edző között, hogy nem maradt más megoldás, csak az edzőváltás.

Mi történt?

Várhatóan az olasz szakember – akit a Bournemouth elleni, csalódást keltő, 2–2-es döntetlen során a Stamford Bridge-en kifütyültek a szurkolók – már nem ül le a kispadra a Manchester City elleni vasárnapi bajnokin. Klubközeli források szerint Maresca maga is a távozást fontolgatja. A 45 éves edző szerződése 2029-ig szól, egy további egyéves opcióval.

A Chelsea az elmúlt hét bajnokijából csak egyet nyert meg, és a klub türelmét nemcsak Maresca mérkőzések alatti döntései tették próbára, hanem – ennél is inkább – a pályán kívüli viselkedése. A bizonytalan időszak akkor kezdődött, amikor Maresca az Everton elleni, december 13-i győzelem után rejtélyes megjegyzést tett arról, hogy ez volt a klubnál töltött időszaka „legrosszabb 48 órája”.

A kijelentések értetlenséget váltottak ki a Chelsea vezetésében, és tovább rontották az edző és a klub közötti amúgysem túl rózsás kapcsolatot. A helyzetet tovább rontotta, hogy az olasz edző azóta sem volt hajlandó elmagyarázni, mire gondolt, amikor azt mondta: „sokan” nem támogatták őt az Everton-meccs előtt.

De az sem segített a helyzete, hogy a klub az elmúlt hetek sikertelenségének köszönhetően visszacsúszott az ötödik helyre a bajnokságban, és már 15 pontos a hátránya a listavezető Arsenallal szemben.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Marescának egy nagyobb sérüléshullámmal is meg kellett küzdenie.

