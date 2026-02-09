Hoppá! A DVTK kirúgja Radenkovicsot, már az is kiderült, ki érkezhet a helyére!

Mint ismert, Vladimir Radenkovics helyzete egyre bizonytalanabb a DVTK kispadján. A hírek szerint a döntés gyakorlatilag megszületett, így már elsősorban az a kérdés, ki ülhet le a miskolci gárda kispadjára. Információink szerint a klub hivatalos bejelentésére már nem sokat várni, még a héten bejelentik Radenkovics menesztését.

Egyre nagyobb bajban a Diósgyőr

Az aktuális forduló eredményei tovább növelték a nyomást a csapat körül: a DVTK nem tudott nyerni az ETO FC ellen, miközben a Nyíregyháza legyőzte az MTK-t, így a diósgyőri együttes a 21. forduló után ismét kieső helyen áll a tabellán.

Ki lehet a Diósgyőr következő vezetőedzője?

Úgy tudjuk, amennyiben lehetősége adódik rá, a DVTK elsősorban külföldi vezetőedző kinevezésében gondolkodik.

Az 1910.hu szurkolói oldalon Nestor El Maestro neve is felmerült, aki szintén a jelöltek között szerepelt. Azonban a szerb-angol tréner végül a szaúdi al-Najma SC vezetőedzője lett.

A boon.hu beszámolója alapján egy másik ex-debreceni tréner, Srdjan Blagojevics is a jelöltek között szerepel. A szakember legutóbb a szerb Partizan Belgrád vezetőedzőjeként dolgozott. Információink szerint a lap értesüléseinek van valóság alapja, Blagojevics valóban a miskolciak egyik kiszemeltje. Értesüléseink szerint a DVTK már fel is vette a kapcsolatot az 52 éves vezetőedzővel.

A szurkolók bojkottot hirdettek a pocsék eredmények miatt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az őszi szezon utolsó mérkőzésén a Diósgyőr 1-0-s vereséget szenvedett a Ferencváros ellen Miskolcon, a találkozó után az ultrák a klubházhoz mentek, ahol Kovács Zoltán sportigazgató és Vladimir Radenkovics vezetőedző távozását követelték. A dühös szurkolók egy három pontos követelést adtak át a sportigazgatónak, Kovács Zoltánnak és az ügyvezetőnek, Petrán Vilmosnak a Fradi elleni vereség után.

A DVTK klubvezetése azonban végül nem menesztette a szerb vezetőedzőt a télen, adtak neki még egy esélyt a „tavaszi szezonban", azonban sem a Debrecen, sem a Kisvárda, sem az ETO FC ellen nem sikerült megszerezni a három pontot. A pocsék eredmények miatt a klubvezetés végül beadta a derekát a szurkolók követelésének, és végül az edzőváltás mezejére lép.

A DVTK vezetői azért is kerültek lépéskényszerbe, mivel az ultrák eközben bojkottot hirdettek, így az ETO FC ellen már csak néhány száz szurkoló lézengett a DVTK Aréna lelátóján.