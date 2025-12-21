Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros mindhárom pontot elvitte péntek este Miskolcról a Fizz Liga utolsó 2025-ös fordulójában, mely után a szurkolók egy része a klub székházához vonult kifejezni csalódottságukat az őszi idény alakulása miatt. A mérkőzés előtt ultimátumot adtak a szurkolók a csapatnak: amennyiben nem győzik le a címvédőt, a szakmai irányításnak távoznia kell a DVTK-tól.

A győzelem elmaradt, az újabb vereség után pedig megindultak a szurkolók a klubszékházhoz, ahol, mint kiderült, egy három pontos követelést adtak át a szurkolók a sportigazgatónak, Kovács Zoltánnak és az ügyvezetőnek, Petrán Vilmosnak.

”Ez rendszerszintű alkalmatlanság”

Az Ultras Diósgyőr petíciójából kiderül, a miskolci klub nevét egykor tisztelet övezte a Magyar Kupa-győzelmekkel, bajnoki dobogós helyezésekkel és nemzetközi szerepléssel, mára “viszont a DVTK neve a sikertelenséggel, a vergődéssel és a szégyennel forrt össze.” Kiemelik, a szurkolók évek óta arra várnak, erre az útra visszatér a klub, ehelyett rossz döntések és felelősség nélküli kudarcok történnek sorjában. “Nemhogy fejlődés nincs, de a klub ismét a kiesés szélére sodródott. Ez nem balszerencse, nem átmeneti formahanyatlás - ez rendszerszintű alkalmatlanság.”

A hárompontos követelés

Először a szakmai stáb leváltását követelik a szurkolók a petíció szerint. A nem magyar tagoknak, köztük Vladimir Radenkovicnak nincs helye a csapatnál szerintük, mert “az eddigi munkájuk eredménytelené vált, ezáltal hiteltelen és káros.” Kiemelik, amennyiben a jelenlegi szakmai stáb folytatja a munkát, veszélybe kerülhet a klub NB1-es tagsága. Ultimátumot is adtak a szurkolók ezzel kapcsolatban: nem járnak a mérkőzésekre, ha nem tesznek lépéseket az illetékesek az ügyben. Ezt addig fogják fenntartani, ameddig nem látnak változást a stábban és a pályán egyaránt.

Második pontban egy olyan edzőt kívánnak a csapat élére már a téli felkészülésre, aki kellően erőskezű és szakmailag felkészült: “nem kifogásokat gyárt, hanem eredményt szállít, rendet tesz az öltözőben, mentálisan felrázza a játékosokat.”

Végül a sportigazgató személye is terítéken van. A szurkolók nem elégedettek Kovács Zoltán munkájával, aki nem határozott meg konkrét célt a szezon elején, ezért a szurkolók megteszik most helyette: “Amennyiben a DVTK a 2025/26-os szezon végére nem képes előrelépni a tavalyi szezonhoz képest, azaz nem végez minimum az 5. helyen a bajnokságban, vagy a biztos bennmaradás mellett nem jut be a Magyar Kupa döntőjébe, akkor a szezon végén Kovács Zoltánnak is távoznia kell.”

Jelenleg a diósgyőri klub 18 ponttal a még éppen bennmaradó tizedik helyen áll a bajnokságban, hátránya tíz pont a követelésben megfogalmazott ötödik helyen álló Puskás Akadémiával szemben. A Magyar Kupában sem lesz egyszerű dolga a miskolci gárdának, hiszen az előző két szezon kupagyőztesével, a Pakssal kell megvívniuk idegenben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.