Bárány Donát Szabó JánosNSO
C. Kovács Attila

A Debercen hazai pályán tréfálta meg a Paksot + videó

A Debrecen Bárány Donát góljának köszönhetően 1-0-s győzelmet aratott a Paks ellen az NB I 21. fordulójában szombat délután. Győzelmének köszönhetően a debreceniek megelőzték a Paksot a tabellán.

A találkozó egyetlen gólját Bárány Donát szerezte az 50. percben.

A DVSC sikerének köszönhetően feljött a második helyre, míg a Paks visszacsúszott a negyedik pozíicióba a tabellán.

Nemcsak a Paks bukott pontokat, hanem az ETO is

A forduló kora délutáni mérkőzésén az ETO FC 1-1-s döntetlent játszott a Diósgyőr otthonában, így ha a Ferencváros nyerni tud az Újpest ellen, akkor pontszámban utolérheti a bajnoki rivális győrieket. 

