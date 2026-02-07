A Debercen hazai pályán tréfálta meg a Paksot + videó

A találkozó egyetlen gólját Bárány Donát szerezte az 50. percben.

A DVSC sikerének köszönhetően feljött a második helyre, míg a Paks visszacsúszott a negyedik pozíicióba a tabellán.

Nemcsak a Paks bukott pontokat, hanem az ETO is

A forduló kora délutáni mérkőzésén az ETO FC 1-1-s döntetlent játszott a Diósgyőr otthonában, így ha a Ferencváros nyerni tud az Újpest ellen, akkor pontszámban utolérheti a bajnoki rivális győrieket.

Részletek hamarosan!