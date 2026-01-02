Áll a bál Diósgyőrben: a szurkolók bojkottot hirdettek!

Mint ismert, a Diósgyőri szurkolók a Ferencváros ellen 1-0-ra elveszített bajnoki után a klubszékházhoz vonultak, hogy kifejezzék csalódottságukat az őszi idény alakulása miatt. A mérkőzés előtt ultimátumot adtak a szurkolók a csapatnak: amennyiben nem győzik le a címvédőt, a szakmai irányításnak távoznia kell a DVTK-tól. A dühös szurkolók egy három pontos követelést adtak át a sportigazgatónak, Kovács Zoltánnak és az ügyvezetőnek, Petrán Vilmosnak a Fradi elleni vereség után.

A szurkolók követelési

Vladimir Radenkovics vezetőedzőnek, és a nem magyar stábtagoknak távozniuk kell. Olyan edző érkezzen a helyére, aki már a téli felkészülés alatt felrázza a csapatot. Ezenkívül Kovács Zoltán sportigazgatónak is egyértelmű célokat határoztak meg: a csapatnak a bajnokságban az első ötben kell végeznie vagy a Magyar Kupa-döntőbe kell jutnia (miközben magabiztosan bennmarad az NB I-ben), különben Kovács Zoltánnak is el kell hagynia a DVTK szakmai irányítását.

A klubvezetőség döntött, Radenkovics marad

Ahogy délelőtt már beszámoltunk róla, a DVTK vezetősége péntek délelőtt meghozta a döntését, Vladimir Radenkovics marad a Diósgyőr vezetőedzője.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője a klubhonlapnak elmondta, hogy bár nagyra tartják a szurkolóikat, a szakmai kérdésekről csakis a klub falain belül döntenek.

Az ultrák természetesen nem voltak elégedettek a klubvezetőség döntésével, ezért bojkotott hirdettek, a Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai mostantól nem mennek el a DVTK mérkőzéseire.

Az Ultras Diósgyőr közleményét változtatás nélkül közöljük:

Bojkottot hirdet az Ultras Diósgyőr!

Szurkolótársaink!

Mint ahogyan azt jeleztük a petíciónkban, amennyiben Radenkovics és stábja marad a helyén, úgy az Ultras Diósgyőr és a Szervezett Szurkolói Csoportok tagjai távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől.

A klub mai napon kiadott közleménye szerint marad a vezetőedző és a szakmai stábban is csak felettébb érdekes változások történnek, ezért az Ultras Diósgyőr bojkottot hirdet!

A hangunkat viszont, hallatni fogjuk!

A bojkott csak akkor ér valamit, ha teljes és következetes. Ne legyen kifogás, ne legyen kivétel, ne legyen „majd legközelebb”. Most kell nemet mondani arra, ami ide vezetett bennünket. Ez a bojkott nem ellenünk van, hanem értünk – a szeretett klubunkért, a címerért, a jövőért. Amíg nem lesz valódi szakmai munka és valódi eredmény, addig nincs asszisztálás a középszerűséghez és a kudarchoz. Csak az egységes kiállásnak van ereje. Ezért felkérünk minden diósgyőri érzelmű szurkolót, aki egyetért a Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok véleményével, hogy álljatok mellénk, tartsátok a bojkottot, és kényszerítsük ki közösen a változást!

Petrán Vilmos:

„A Szervezett Szurkolói Csoportok a DVTK család nagyon fontos tagjai, tiszteljük a véleményüket, de a szakmai döntéseket továbbra is szakemberek hozzák a klubban.”

— ez itt a baj… ha a szakmai döntéseket tényleg szakemberek hoznák, nem itt tartanánk!

MOSD LE AZ ÁTKOT! MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR!