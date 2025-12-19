Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Diósgyőr 1-0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól az NB I 18. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A találkozó előtt a miskolci szurkolók egyik szurkolói csoportja, a 1910.hu - a DVTK szurkolók otthona Facebook-oldal egyértelmű ultimátumot adott a csapatnak a rossz őszi teljesítmény miatt: vagy legyőzik a Ferencvárost, vagy „a szakmai stábnak és a felelős döntéshozóknak távoznia kell." Pár héttel korábban pedig az Ultras Diósgyőr fogalmazott meg egy másik ultimátumot: a csapatnak 5 mérkőzés alatt 9 pontot kell szereznie.

Az újabb vereséget követően a DVTK szurkolók keménymagja, mivel a csapat nem tartotta be a szurkolók ultimátumait, el is indult a klubszékház felé. A dühös ultrák Kovács Zoltán sportigazgató, és Vladimir Radenkovics távozását követelték. A klub részéről Petrán Vilmos és Kovács Zoltán ment ki a drukkerekkel beszélni. A helyszínt rengeteg rendőr biztosította. Miután a klubvezetők távoztak, néhány skandálás után a tömeg gyorsan szétszéledt.

Nem sokkal a mérkőzés vége előtt a diósgyőri szurkolók „Bye Bye Radenkovics" mólinót mutattak fel a nézőtéren, vagyis nem is lehet kérdés, hogy a DVTK szimpatizánsai Vladimir Radenkovics vezetőedző távozását követelik a pocsék őszi szezon után.

Az Öltözőn túl Facebook-oldal szerint Radenkovics kirúgásán kívül a szurkolók további célokat is kitűztek a csapat elé: elvárásként minimum 5. helyezést jelöltek meg a bajnokságban, valamint legalább a MOL Magyar Kupa döntőjébe jutást. Amennyiben ezek nem valósulnak meg, Kovács Zoltánnak és csapatának is távoznia kell.

Radenkovics megérti a szurkolókat

„Nem lehetünk elégedettek azzal, hogy nem szereztünk pontot, méghozzá egymás után most második alkalommal. Magával a játékról viszont azt gondolom, hogy jó volt, hogy bátran játszottunk, az is jó volt, hogy a Ferencvárost egy ki-ki mérkőzésre kényszerítettük. Egy olyan ellenfelet, amelyik nemcsak a hazai bajnokságban áll elől, hanem az Európa-ligában is jó eredményeket ért el. Ezzel együtt persze rengeteg problémát is láttunk. Ugyan nem vagyok teljesen biztos benne, még vissza kell néznem, de mintha Saponjicot a félpályánál megrúgták volna, ott elmaradt egy sípszó, és ezek után jutott a Ferencváros szöglethez, és akkor a többit már azt már tudjuk: beadás, párharc, a lecsorgó labdát a Ferencváros szerezte meg, jobban koncentráltak ebben a szituációban, és ebből megszerezték a vezetést. Majd nem sokkal később jött egy másik olyan szituáció, ami megint döntőnek bizonyult, hogy Elton hatalmas helyzete a kapufáról kifelé jött. Úgyhogy ez volt talán a mérkőzés legnagyobb helyzete is, tehát nagyobb helyzetünk volt nekünk, mint amit a Ferencváros egyáltalán ki tudott alakítani" – nyilatkozta a mérkőzés után a DVTK vezetőedzője.

„Teljesen igazuk van a szurkolóknak, ha elégedetlenkednek, mi sem vagyunk elégedettek és az öltözőről is elmondhatom azt, hogy senki sem örül annak a pontszámnak, amit megszereztünk. És vezetőedzőként személy szerint én sem vagyok elégedett azzal a teljesítménnyel, amit ezen az őszön nyújtottunk.Tisztelem a szurkolóknak a véleményét, viszont az a célunk, hogy a felkészülés után sokkal erősebben térjünk vissza, és nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy érdemes megváltoztatni a véleményüket, és a történet legvégén pedig büszkék lesznek ránk.

Viszont azt se felejtsük el, hogyha alaposan kielemezzük azt, hogy mi történt, hogy egész ősszel rengeteg problémával küzdöttünk, tehát rengeteg sok játékos folyamatosan hiányzott, és hogyha ez rendben lett volna, én azt gondolom, hogy minimum 4-5 ponttal lehet, hogy többel is többet tudtunk volna szerezni. Úgyhogy ezzel együtt próbáltunk mindent elkövetni, és biztos vagyok benne, hogy a felkészülést követően, amikor teljes lesz a csapat, amikor mindenki rendelkezésre áll, akkor egészen más arcunkat fogjuk mutatni. Tavasszal mi a jobbak csapatok közé fogunk tartozni. Úgyhogy most jelen pillanatban mindenki motivált egy ilyen folytatásra, és szeretnénk megváltoztatni a szurkolóink véleményét" – zárta gondolatait Radenkovics.



