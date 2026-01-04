Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

A kirúgás árnyékában: kiderült, ki irányítja a Chelsea-t a Manchester City ellen

Az U21-es csapat vezetőedzője veszi át ideiglenesen a Chelsea felnőttcsapatának irányítását.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Chelsea az újév első napján váratlanul menesztette Enzo Maresca vezetőedzőt, ezért Calum McFarlane, az U21-es csapat vezetőedzője irányítja vasárnap este a londoni kékeket a Manchester CIty ellen.

McFarlane vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is pénteken:

A hírek szerint Liam Rosenior, a francia Strasbourg edzője lehet Maresca végleges utódja. Rosenior tegnap már el is búcsúzott jelenlegi csapatától a Nice elleni bajnokit követően. 

Anglia 1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Az olasz szakember egyébként azért távozott a Chelseatől, mert megromlott a kapcsolata a klubvezetéssel. 

A Manchester City-Chelsea rangadót IDE KATTINTVA élőben követheted.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0