A kirúgás árnyékában: kiderült, ki irányítja a Chelsea-t a Manchester City ellen

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Chelsea az újév első napján váratlanul menesztette Enzo Maresca vezetőedzőt, ezért Calum McFarlane, az U21-es csapat vezetőedzője irányítja vasárnap este a londoni kékeket a Manchester CIty ellen.

McFarlane vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is pénteken:

A hírek szerint Liam Rosenior, a francia Strasbourg edzője lehet Maresca végleges utódja. Rosenior tegnap már el is búcsúzott jelenlegi csapatától a Nice elleni bajnokit követően.

Az olasz szakember egyébként azért távozott a Chelseatől, mert megromlott a kapcsolata a klubvezetéssel.

