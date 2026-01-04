A kirúgás árnyékában: kiderült, ki irányítja a Chelsea-t a Manchester City ellen

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Chelsea az újév első napján váratlanul menesztette Enzo Maresca vezetőedzőt, ezért Calum McFarlane, az U21-es csapat vezetőedzője irányítja vasárnap este a londoni kékeket a Manchester CIty ellen.
McFarlane vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is pénteken:
A hírek szerint Liam Rosenior, a francia Strasbourg edzője lehet Maresca végleges utódja. Rosenior tegnap már el is búcsúzott jelenlegi csapatától a Nice elleni bajnokit követően.
Az olasz szakember egyébként azért távozott a Chelseatől, mert megromlott a kapcsolata a klubvezetéssel.
A Manchester City-Chelsea rangadót IDE KATTINTVA élőben követheted.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!