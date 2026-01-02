Két londoni csapat is mentőövet dobhat Raheem Sterlingnek

A West Ham United szeretné leigazolni a Chelsea-nél mellőzött Raheem Sterlinget. Angol kiadásunk Ben Jacobs újságíró információira hivatkozva arról ír, hogy a Kalapácsosok új igazolásokkal szeretnék megerősíteni a keretüket a tél folyamán, mert szeretnék kiharcolni a bennmaradást a Premier League-ben.

A West Ham azonban csak kölcsönben szerződtetné az angol szélsőt, ami nem egyezik a játékos érdekivel, ő ugyanis lehetőség szerint végleg elhagyná a Stamford Bridge-et. Ha máshogy nem, akkor egy kölcsönszerződés után vételi opcióval.

Arról már Jacob Steinberg sportújságíró számolt be, hogy ennek tetejébe Sterling amúgy sem igazolna szívesen a másik londoni együtteshez, tekintve, hogy az a kiesés ellen küzd. Nuno Espirito Santo vezetőedző csapata jelenleg négy pontra van lemaradva a 17., utolsó bennmaradást érő hely mögött.

Florian Plettenberg értesülései szintén azt támasztják alá, hogy a West Hamnek kevés esélye van Sterling leigazolására. Állítólag a klubnál tisztában vannak vele, hogy a 82-szeres angol válogatott inkább a szintén érdeklődő Fulhamnél folytatná.

Sterling egy percet sem töltött a pályán a 2025-26-os szezonban, legutóbb még a tavalyi kiírásban szerepelt a Premier League-ben, akkor az Arsenal kölcsönjátékosa volt. Ugyan 28 alkalommal lehetőséget kapott, az egy gólja nem volt elég ahhoz, hogy az Ágyúsok végleg megszerezzék.

