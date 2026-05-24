Viharos elválás: a kulisszák mögött mérgesedett el a Chelsea és Enzo Maresca viszonya

A londoni klubhoz közeli források szerint a vezetőség és Maresca között a nyári klub vb után romlott meg végérvényesen a viszony. A klubon belül többen úgy érezték, hogy a trófea elhódítása után változott meg az olasz vezetőedző személyisége. a konfliktus gyökere a középhátvéd pozícióját érinti, ugyanis Levi Colwill sérülése után Maresca szeretetett volna pótlást, és a nyilvánosságban is többször hangoztatta ezt.

A távozás körülményeit a két fél máshogy ítéli meg, az tűnik biztosnak, hogy a döntést az edző hozta meg. A Manchester City tavaly év végén vette fel a kapcsolatot a trénerrel, amiről Maresca tájékoztatta a Chelsea elöljáróit. A londoniak azonban nehezményezték, hogy az edző élő szerződése ellenére leült tárgyalni a manchesteriekkel, ezért a szerződéshosszabbítási tárgyalások elakadtak. A helyzet úgy elmérgesedett, hogy a lemondás után két nappal már távozott is Maresca a klubtól, a hivatalos bejelentés pedig az újév első napján érkezett.

A kiszivárgott információk szerint az olasz edző nem tartott igényt végkielégítésre, ám mivel a szerződéséből még három és fél év hátra volt a lemondás pillanatában, a Chelsea-t kompenzációs jogok illetik meg, és a hírek szerint jelentős kártérítést fognak követelni, amennyiben valóban aláír a Manchester City-hez Maresca.

A feszültséget pedig tovább fokozza, hogy a hírek szerint az olasz mester az Etihadba csábítaná több korábbi játékosát is, többek között Marc Cucurellát, Enzo Fernándezt és Levi Colwillt is.

