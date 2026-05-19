Új korszak kezdődhet a Manchester City történetében. Angol sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a vasárnapi, Aston Villa elleni bajnoki után elköszönhet a klubtól, amelyet 2016 óta irányít.

A Daily Mail információi alapján Guardiola már a szezon utolsó Premier League-mérkőzését követően bejelentheti távozását. Bár a szerződése még egy évig érvényes, szerepel benne egy olyan záradék is, amely lehetővé teszi számára az egy évvel korábbi kilépést. A lap szerint a klubon belül is egyre többen biztosra veszik a nyári búcsút.

Az utódlás kérdése sem maradt sokáig nyitott téma. A Sky Sport arról számolt be, hogy Enzo Maresca lehet Guardiola utódja Manchesterben. Sőt, egyes hírek szerint az olasz szakember már meg is egyezett a klubbal.

Maresca neve nem ismeretlen a City szurkolói számára: korábban Guardiola stábjában dolgozott, majd vezetőedzőként is komoly tapasztalatot szerzett Angliában. A sajtó szerint a klubvezetés olyan szakembert keresett, aki ismeri Guardiola futballfilozófiáját, miközben saját karakterrel is rendelkezik.

A témával korábban a GOAL magyar kiadása is foglalkozott, amely szintén Guardiola esetleges búcsújáról írt.

Az ügyben egyelőre nincs hivatalos bejelentés, azonban Angliában egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint a Manchester City legendás időszaka hamarosan lezárulhat Guardiola irányításával.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.