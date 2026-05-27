Óriási átalakulás jöhet a Chelsea-nél, több kulcsjátékos jövője is kérdéses

A Chelsea csalódást keltő szezonon van túl, miután a Premier League-ben csupán a tizedik helyen végzett, és a következő idényben nem indulhat el egyik európai kupában sem, így Xabi Alonsóval a fedélzeten próbál meg visszajutni Európába.

Ez pedig több meghatározó játékos sorsára is hatással lehet, közülük pedig Enzo Fernández távozására van a legnagyob esély. Hírek szerint az argentin világbajnok menedzsmentje már jelezte is a távozási szándékot a klub vezetőségének, a kérők között pedig a Real Madridot, a Paris Saint-Germaint és a Manchester City-t említik. Ebben a pillanatban Manchester kék fele lehet a reális opció Fernández számára, ugyanis a viharos körülmények között távozó Enzo Maresca kinevezése esetén vinné korábbi játékosát az Etihadba. Az olasz vezetőedző névrokonán kívül Cole Palmert is visszacsábítaná a City-hez, ám a Chelsea vezetőségének üzenete egyértelmű vele kapcsolatban: az angol válogatott vb-keretéből kimaradó támadó semmilyen körülmények között nem eladó.

Hasonló hozzáállást tapasztalt a Barcelona sportigazgatója, Deco is, aki a napokban személyesen utazott el Londonba, hogy Joao Pedro átigazolásáról tárgyaljon a Chelsea-vel. A próbálkozás azonban gyorsan kudarcba fulladt, ugyanis a londoni klub egyértelművé tette, hogy a brazil támadó világrekordot jelentő összegért sem elengedhető.

Az elutasítás tényét az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette:

”Úgy tudom, a Chelsea azt mondta a Barcelonának: megértjük, hogy nagyra értékelitek a játékosunkat. De ő a mi játékosunk, és nem megy sehová. Szóval ne pazaroljátok az időtöket, mert Joao Pedro itt marad”.

Forrás: Kék Oroszlán/Facebook

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.