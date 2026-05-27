Goal.com
LiveJegyek
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP
Szabó Kristóf

Óriási átalakulás jöhet a Chelsea-nél, több kulcsjátékos jövője is kérdéses

Chelsea
Manchester City
C. Palmer
J. Pedro
E. Fernandez

Az idei nyári átigazolási szezon egyik fókuszává válhat Chelsea, miután több kulcsjátékos jövője is kérdésessé vált. Míg Enzo Fernández képviselői állítólag már jelezték távozási szándékukat, a londoni klub vezetősége elzárkózik Cole Palmer és Joao Pedro eladásától.

A Chelsea csalódást keltő szezonon van túl, miután a Premier League-ben csupán a tizedik helyen végzett, és a következő idényben nem indulhat el egyik európai kupában sem, így Xabi Alonsóval a fedélzeten próbál meg visszajutni Európába.

Ez pedig több meghatározó játékos sorsára is hatással lehet, közülük pedig Enzo Fernández távozására van a legnagyob esély. Hírek szerint az argentin világbajnok menedzsmentje már jelezte is a távozási szándékot a klub vezetőségének, a kérők között pedig a Real Madridot, a Paris Saint-Germaint és a Manchester City-t említik. Ebben a pillanatban Manchester kék fele lehet a reális opció Fernández számára, ugyanis a viharos körülmények között távozó Enzo Maresca kinevezése esetén vinné korábbi játékosát az Etihadba. Az olasz vezetőedző névrokonán kívül Cole Palmert is visszacsábítaná a City-hez, ám a Chelsea vezetőségének üzenete egyértelmű vele kapcsolatban: az angol válogatott vb-keretéből kimaradó támadó semmilyen körülmények között nem eladó.

Hasonló hozzáállást tapasztalt a Barcelona sportigazgatója, Deco is, aki a napokban személyesen utazott el Londonba, hogy Joao Pedro átigazolásáról tárgyaljon a Chelsea-vel. A próbálkozás azonban gyorsan kudarcba fulladt, ugyanis a londoni klub egyértelművé tette, hogy a brazil támadó világrekordot jelentő összegért sem elengedhető. 

Az elutasítás tényét az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette:

”Úgy tudom, a Chelsea azt mondta a Barcelonának: megértjük, hogy nagyra értékelitek a játékosunkat. De ő a mi játékosunk, és nem megy sehová. Szóval ne pazaroljátok az időtöket, mert Joao Pedro itt marad”.

Forrás: Kék Oroszlán/Facebook


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés