Botrány! Az olasz játékosok ünnepelték Wales kiesését, Federico Dimarco magyarázkodott

Az egyik olasz sportcsatorna közvetítésén jól látható, ahogyan az olasz nemzeti csapat több játékosa is egy telefonon követte az ágrajz másik találkozójának alakulását. Amikor kiderült, hogy Wales kiesett, így Bosznia-Hercegovinával kell megmérkőznie az olaszoknak a világbajnokságra való kijutásért, kisebb ünneplésbe kezdtek a labdarúgók. Az esetről a GOAL is beszámolt.

A nagy port kavaró jelenet természetesen bejárta a közösségi médiát. A történtekre az Inter olasz válogatott balhátvédje, Federico Dimarco is reagált, aki szintén ökölbe szorította mindkét kezét az eredmény láttán.

"Minden klubnak és válogatottnak megadom a maximális tiszteletet. Az egy ösztönös reakció volt, egymás között néztük a tizenegyeseket. Még Edin Dzekóval is beszéltem utána, aki a barátom, gratuláltam neki. Nem vagyok tiszteletlen senkivel szemben.

Kevés okunk van arra, hogy arrogánsak legyünk. Kihagytuk az utóbbi két világbajnokságot, úgyhogy nem lenne értelme annak lennünk. Mindenesetre sajnálom, hogy így történt"

– vélekedett Dimarco.

Olaszország kedden 20:45-től a bosnyákok otthonában harcolhatja ki a hőn áhított vb-részvételt, amely sem 2018-ban, sem 2022-ben jött össze.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.