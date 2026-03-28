Dimarco ItalyGetty
Bózsik Tamás

Botrány! Az olasz játékosok ünnepelték Wales kiesését, Federico Dimarco magyarázkodott

Bosznia-Hercegovina vs Olaszország
Bosznia-Hercegovina
Olaszország
World Cup Qualification UEFA

Azok után, hogy Olaszország 2-0-ra legyőzte Észak-Írországot, ezzel továbbjutott a világbajnoki pótselejtező döntőjébe, a játékosok együtt nézhették, hogy végződik a tizenegyespárbajba torkolló Wales—Bosznia-Hercegovina mérkőzés. Végül a bosnyákok mentek tovább, aminek kifejezetten örült az Azzurri.

Az egyik olasz sportcsatorna közvetítésén jól látható, ahogyan az olasz nemzeti csapat több játékosa is egy telefonon követte az ágrajz másik találkozójának alakulását. Amikor kiderült, hogy Wales kiesett, így Bosznia-Hercegovinával kell megmérkőznie az olaszoknak a világbajnokságra való kijutásért, kisebb ünneplésbe kezdtek a labdarúgók. Az esetről a GOAL is beszámolt. 

A nagy port kavaró jelenet természetesen bejárta a közösségi médiát. A történtekre az Inter olasz válogatott balhátvédje, Federico Dimarco is reagált, aki szintén ökölbe szorította mindkét kezét az eredmény láttán. 

"Minden klubnak és válogatottnak megadom a maximális tiszteletet. Az egy ösztönös reakció volt, egymás között néztük a tizenegyeseket. Még Edin Dzekóval is beszéltem utána, aki a barátom, gratuláltam neki. Nem vagyok tiszteletlen senkivel szemben. 

Kevés okunk van arra, hogy arrogánsak legyünk. Kihagytuk az utóbbi két világbajnokságot, úgyhogy nem lenne értelme annak lennünk. Mindenesetre sajnálom, hogy így történt"

– vélekedett Dimarco. 

World Cup Qualification UEFA
Bosznia-Hercegovina crest
Bosznia-Hercegovina
BIH
Olaszország crest
Olaszország
ITA

Olaszország kedden 20:45-től a bosnyákok otthonában harcolhatja ki a hőn áhított vb-részvételt, amely sem 2018-ban, sem 2022-ben jött össze. 

