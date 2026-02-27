Balhé az U14-es meccsen, a pályán verekedtek össze a szülők a gyerekek szeme láttára

A The Sun beszámolója szerint az incidens azután tört ki, hogy az egyik játékost kiállította a játékvezető, a szurkolók között pedig véleménykülönbség alakult ki az eset kapcsán, amit végül fizikailag próbálták megvitatni. Az esetről videó is készült, melyen jól látható, hogy több játékos és pár szurkoló is próbálta visszafogni a feleket több-kevesebb sikerrel:

A Trefelin közleményt adott ki az esettel kapcsolatosan: "A hétvégi incidenssel kapcsolatban belső vizsgálat történt, az érintettekkel szemben örökös eltiltást alkalmaz a klub".

A videón hallható, ahogy vélhetően családtagok próbálják nyugtatni a verekedőket: "Ez csak egy játék. A fiaitok látják ezt". A mérkőzés nem folytatódott, a játékvezető felfüggesztette a találkozót az eset miatt.

Az Aberkenfig szóvivője is megszólalt a történtekkel kapcsolatban: "Rendkívül csalódottak vagyunk az eset miatt. A mutatott viselkedés nem tükrözi azokat az értékeket és elvárásokat, amit klubként elvárunk klubként. Teljes belső vizsgálatot rendeltünk el a hivatalos szervekkel együttműködve".

Nem egyedülálló, hogy a szurkolók összecsapnak a foci miatt, januárban a Bologna és a Como szurkolói verekedtek össze a két csapat bajnokija előtt, a Real Madrid - Benfica meccs előtt a portugálok szurkolói csaptak össze a spanyol rendőrökkel, múlt héten a szerb Crvena Zvezda és a horvát Rijeka szurkolói csoportjai balhéztak egymással a budapesti repülőtéren, decemberben pedig a kolumbiai kupadöntőn mentek egymásnak rivális szimpatizánsok.

