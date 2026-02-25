Balhé a Bernabéu előtt: összecsaptak a Benfica-drukkerek és a rendőrök

Feszült hangulat előzte meg a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának visszavágóját a Santiago Bernabéu Stadion környékén, ahol összetűzésbe kerültek portugál drukkerek és spanyol rendőrök.

A portugál Record beszámolója szerint a lisszaboni szurkolók egy csoportja a stadionhoz vezető út végén összetűzésbe keveredett a spanyol nemzeti rendőrséggel. A feszültség akkor szabadult el, amikor a Benfica-tábor egyik tagja kilépett a biztosított kordonon, majd megtagadta, hogy levegye az arcát eltakaró ruhadarabot.

A hatóságok határozott fellépése pánikot okozott a menetben: több portugál drukker megsérült, akiket a helyszínen kellett ellátni. A lap szerint a történtek idején a menetben tartózkodott João Diogo Manteigas, a klub korábbi elnökjelöltje is.

„Magas kockázatú” mérkőzés

A spanyol hatóságok már a kezdés előtt „magas kockázatú” eseménynek minősítették az összecsapást. Nemcsak a párharc tétje – hiszen csak az egyik csapat juthat tovább – fokozta az indulatokat, hanem az első mérkőzésen kirobbant botrány is.

Az odavágón rasszista incidens történt Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior között, ami világszerte komoly visszhangot váltott ki, tovább növelve a visszavágó körüli feszültséget.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.