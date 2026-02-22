Kirobbant a háború: a budapesti reptéren verekedtek össze a szerb és horvát szurkolók!

Február 19-én, csütörtökön íródott tovább a balkáni futballhuliganizmus. Hírek szerint a belgrádi Crvena Zvezda szurkolói csoportja, a Delije bosszút kívánt venni horvát drukkereken, miután az elmúlt hetekben alulmaradt a Dinamo Zagreb (BBB) és a Hajduk Split (Torcida) csoportosulása ellen is.

Ennek megfelelően a HNK Rijeka szurkolói csoportját, az Armadát vette célba a Delije a budapesti reptér termináljában. A horvátok egy 20 a 20 elleni, eszközök nélkül zajló küzdelmet ajánlottak fel a szerbeknek, akik ezt természetesen nem fogadták el, és 150 feltüzelt szerb szurkoló támadt horvát társaikra a Liszt Ferenc Repülőtéren. Beszámolók szerint a belgrádi drukkerek teljesen beszorították a rijekaiakat, így egyenlőtlen küzdelem alakult ki a reptér egyik termináljában

A dolog pikantériája, hogy vasárnap délután rendezik a Crvena Zvezda - Partizan Beograd szerb derbit, így ezzel melegítettek a Delije tagjai a mérkőzésre.

