A The Athletic beszámolója alapján magyar idő szerint csütörtök hajnalban a címvédő Atletico Nacional legyőzte a városi rivális Independiente Medellin csapatát a kolumbiai kupa döntőjének visszavágóján, és 1-0-s összesítéssel elhódította a trófeát. A lefújás után szabadultak el az indulatok, a szurkolók a pályán csaptak össze egymással, néhányuknál fegyver is volt.

A trófeaátadást félbe kellett szakítani, a játékosokat az öltözőbe evakuálták a biztonságiak, miközben a pályán tartott a balhé. A hatóságok elmondták, több, mint 120 kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglaltak le, köztük puskaport és tűzijátékokat: ”Fokozatos erőszak alkalmazására volt szükség, hogy megakadályozzuk a pálya elfoglalását, megfékezzük a közrend megzavarását, és garantáljuk a rendezvényen részt vevő polgárok biztonságát.”

Megerősítették, hogy legalább 59-en megsérültek, köztük 7 rendőr - egy civil polgárt kórházba kellett szállítani. A portál kiemeli, Kolumbiában sok helyen nem is engedik be a vendégszurkolókat a stadionokba, de a medellín-i derbi kivételt képez ez alól. A kupadöntő előtt a város rendőrsége közleményében kiemelte: “teljes készültségben garantáljuk a biztonságot.”

Medellín polgármestere is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Federico Gonzalez elmondta: “Ők nem szurkolók. Úgy viselkednek, mint a bűnözők. Nem kommentálom, ami történt. Minden tisztán látszik.” A politikus kiemelte, mindenkit, aki csak azért ment ki a stadionba, hogy félelmet keltsen másokban, a törvénnyel kell szembenéznie. “Nem engedhetjük meg, hogy néhányan tönkretegyék azt, ami hozzánk tartozik, ami a miénk.”

Az Atletico Nacional ezzel rekordot jelentő nyolcadik alkalommal hódította el a kolumbiai kupát, mindegyiket 2012 után nyerve.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.