“VAR, hol vagytok?” - Unai Emery teljesen kikelt magából az El-elődöntő után

Angol házi elődöntőt rendeztek csütörtök este az El-ben, a kiesés ellen menekülő Nottingham Forest látta vendégül a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Aston Villa csapatát, és Chris Wood tizenegyes góljával a hazaiak előnnyel utazhatnak a birminghami visszavágóra.

A hírek leginkább Unai Emery, a Villa vezetőedzőjének kirohanásáról szóltak a meccs kapcsán. A spanyol szakember élesen kritizálta a VAR-t, amiért a pályán maradhatott a hazaiak kapós középpályása, Elliot Anderson: az első félidőben Anderson egy becsúszásnál ugyan megjátszotta a labdát, de utána nyújtott lábbal, stoplival előre eltalálta Ollie Watkins bokáját. A portugál Pinheiro játékvezető továbbengedte az akciót, és a VAR ugyan ellenőrizte az esetet, végül nem javasolt kiállítást.

Emery a játékvezetőt ugyan dicsérte, a VAR-ról már egészen más véleményen volt:

”Fantasztikus, a játékvezető egyszerűen fantasztikus volt, 10/10. De a VAR annyira, de annyira rossz! Ez egyértelmű piros lap. Nem értem, a VAR miért nem hívta ki a játékvezetőt, hiszen annyira tiszta volt a helyzet. Ez egy óriási, hatalmas hiba. A VAR a felelős”.

Emery szerint akár a bokáját is eltörhette volna Watkins, és úgy látja, nagyon rossz munkát végzett a VAR, hiszen az eset mindenki számára egyértelmű volt.

A BL-ben is főszerepbe került a VAR

A héten a legfelső szinten, a Bajnokok Ligájában is előkerült negatív fénybe a videóbíró. A Paris Saint-Germain - Bayern München találkozón Alphonso Davies kezezésénél avatkozott közbe a VAR, amikor a testéről pattant a kezére a labda. Az Atlético Madrid - Arsenal találkozón pedig Eberechi Eze előbb a pályán megítélt, majd VAR-vizsgálat után visszavont tizenegyesénél akadt ki a vendégek mestere, Mikel Arteta. Végül az UEFA mindkét jelenetsorra magyarázatot adott: Davies esetében a keze nem volt természetes testhelyzetben, míg Eze szituációjánál nem követett el szabálytalanságot Hancko az európai szövetség szerint.

Forrás: BBC

