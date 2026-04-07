Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Horváth Róbert Gábor

Elliot Anderson a Manchester City és United célkeresztjében

Elliot Anderson a nyári átigazolási időszak során Manchesterben köthet ki. A kérdés csak az, hogy az angol város kék vagy vörös oldalán folytatja pályafutását, hiszen a Nottingham fiatal angol válogatott középpályása iránt mindkét klub élénken érdeklődik.

A Manchester City biztosan erősít a középpályáján, és Anderson az egyik legfontosabb kiszemelt. A hírt a világ egyik legismertebb átigazolási szakértője, Fabrizio Romano hozta nyilvánosságra.

Csakhogy a Manchester United sem marad tétlen: a csapat két új középpályást tervez igazolni, miután Casemiro távozik, és Manuel Ugarte sorsa is bizonytalan. Anderson neve náluk is felkerült a kívánságlistára.

A növekvő érdeklődés nem meglepő, hiszen a 23 éves játékos a labdaszerzésben nyújtott teljesítményével és a támadásépítésben mutatott képességeivel is kiemelkedik a mezőnyből.

A City célja, hogy hosszú távon frissítse középpályáját, míg az United több lehetőséget is mérlegel a középpályás-reform során. A hivatalos ajánlatok és a részletes tárgyalások várhatóan májustól kezdődnek, és nagyban befolyásolják majd a nyári átigazolási piac alakulását.

A nyári időszak kulcsfontosságú lehet mindkét Manchester-klub számára, és Elliot Anderson megszerzése kulcsfontosságú lehet mindkét együttes jövője szempontjából.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

