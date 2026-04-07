A Manchester City biztosan erősít a középpályáján, és Anderson az egyik legfontosabb kiszemelt. A hírt a világ egyik legismertebb átigazolási szakértője, Fabrizio Romano hozta nyilvánosságra.

Csakhogy a Manchester United sem marad tétlen: a csapat két új középpályást tervez igazolni, miután Casemiro távozik, és Manuel Ugarte sorsa is bizonytalan. Anderson neve náluk is felkerült a kívánságlistára.

A növekvő érdeklődés nem meglepő, hiszen a 23 éves játékos a labdaszerzésben nyújtott teljesítményével és a támadásépítésben mutatott képességeivel is kiemelkedik a mezőnyből.

A City célja, hogy hosszú távon frissítse középpályáját, míg az United több lehetőséget is mérlegel a középpályás-reform során. A hivatalos ajánlatok és a részletes tárgyalások várhatóan májustól kezdődnek, és nagyban befolyásolják majd a nyári átigazolási piac alakulását.

A nyári időszak kulcsfontosságú lehet mindkét Manchester-klub számára, és Elliot Anderson megszerzése kulcsfontosságú lehet mindkét együttes jövője szempontjából.

