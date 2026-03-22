Arsenal v Everton - Premier League
Szabó Kristóf

Pénzügyi megkötések miatt kulcsjátékosok távozhatnak az Arsenaltól

Az előző évek költekezése után az Arsenal az eladási oldalon is aktivizálná magát, és hírek szerint Andrea Berta sportigazgatónak pénzt kell csinálnia a nyári átigazolási szezonban különböző pénzügyi szabályozások miatt.

Az Arsenal csaknem 300 millió eurót költött a nyári átigazolási szezonban nyolc játékosért (Zubimendí, Gyökeres, Eze, Madueke, Mosquera, Norgaard, Kepa és Hincapié), miközben eladási oldalon mindössze 15 millió euró folyt be. 

A The Telegraph szerint az előző szezonban érkező Andrea Berta sportigazgató a végletekig elment az Arsenal anyagi lehetőségeivel az előző nyáron, így a következő átigazolási ablakban nagy nyomás helyeződik az Atlético Madridtól érkező olasz szakemberre, hogy az eladásokból befolyt összeg is emelkedjen az észak-londoni csapatnál.

Mindeközben az Arsenal-projekt arcának, a vezetőedző Mikel Artetának a következő szezonra van csak érvényes szerződése, így Bertának a baszk szakemberrel is meg kell egyeznie a szezont követően, illetve tovább kell erősítenie a csapaton, ha az Ágyúsok az elkövetkező években is a legmagasabb célokért szeretnének küzdeni.

Ám ehhez minden bizonnyal meg kell válni néhány olyan játékostól is, akik az utóbbi években meghatározták az Arsenal bajnoki felemelkedését. Hírek szerint kevés olyan játékos van a keretben, aki “érinthetetlen” lesz a nyári transzferablakban. Bukayo Saka nemrég hosszabbított szerződést, és évek óta az egyik “arca” az Arsenalnak, valamint Declan Rice sem valószínű, hogy egyhamar elhagyná Észak-Londont. Rajtuk kívül a Saliba - Gabriel védőkettősnek mondható biztosnak a helye, a többieket egy megfelelő ajánlat esetén akár értékesítheti az Arsenal.

Eddig ebben a szezonban mind a négy sorozatban jól teljesít az Arsenal, ahol elindult. A bajnokságot kilenc ponttal vezeti Arteta együttese a Manchester City előtt, akivel vasárnap délután játssza a Ligakupa döntőjét a csapat. Az FA-kupában a Southampton ellen juthat tovább az elődöntőbe az észak-londoni csapat, a Bajnokok Ligájában pedig a Sporting Lisszabonon át vezet az út a legjobb négy csapat közé.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

