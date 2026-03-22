Pénzügyi megkötések miatt kulcsjátékosok távozhatnak az Arsenaltól

Az Arsenal csaknem 300 millió eurót költött a nyári átigazolási szezonban nyolc játékosért (Zubimendí, Gyökeres, Eze, Madueke, Mosquera, Norgaard, Kepa és Hincapié), miközben eladási oldalon mindössze 15 millió euró folyt be.

A The Telegraph szerint az előző szezonban érkező Andrea Berta sportigazgató a végletekig elment az Arsenal anyagi lehetőségeivel az előző nyáron, így a következő átigazolási ablakban nagy nyomás helyeződik az Atlético Madridtól érkező olasz szakemberre, hogy az eladásokból befolyt összeg is emelkedjen az észak-londoni csapatnál.

Mindeközben az Arsenal-projekt arcának, a vezetőedző Mikel Artetának a következő szezonra van csak érvényes szerződése, így Bertának a baszk szakemberrel is meg kell egyeznie a szezont követően, illetve tovább kell erősítenie a csapaton, ha az Ágyúsok az elkövetkező években is a legmagasabb célokért szeretnének küzdeni.

Ám ehhez minden bizonnyal meg kell válni néhány olyan játékostól is, akik az utóbbi években meghatározták az Arsenal bajnoki felemelkedését. Hírek szerint kevés olyan játékos van a keretben, aki “érinthetetlen” lesz a nyári transzferablakban. Bukayo Saka nemrég hosszabbított szerződést, és évek óta az egyik “arca” az Arsenalnak, valamint Declan Rice sem valószínű, hogy egyhamar elhagyná Észak-Londont. Rajtuk kívül a Saliba - Gabriel védőkettősnek mondható biztosnak a helye, a többieket egy megfelelő ajánlat esetén akár értékesítheti az Arsenal.

Eddig ebben a szezonban mind a négy sorozatban jól teljesít az Arsenal, ahol elindult. A bajnokságot kilenc ponttal vezeti Arteta együttese a Manchester City előtt, akivel vasárnap délután játssza a Ligakupa döntőjét a csapat. Az FA-kupában a Southampton ellen juthat tovább az elődöntőbe az észak-londoni csapat, a Bajnokok Ligájában pedig a Sporting Lisszabonon át vezet az út a legjobb négy csapat közé.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.