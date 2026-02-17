Hivatalos: Kulcsjátékosával hosszabbított az Arsenal

Az Arsenal sztárja, Bukayo Saka új, hosszú távú szerződést írt alá, amellyel ő lett a klub legjobban fizetett játékosa.

Az angol válogatott támadó már az év elején szóban megegyezett a hosszabbításról, most pedig hivatalosan is aláírta a kontraktust, amely 2031-ig köti a londoniakhoz. A 24 éves szélső korábbi szerződése 2027-ig szólt volna, így az Arsenal-szurkolók fellélegezhetnek. Saka ötéves hosszabbítása több mint heti 300 ezer fontos fizetést garantál számára. Ezzel lezárult a közel egy éve húzódó egyeztetéssorozat a játékos képviselői és a klubvezetés között.

Az Arsenal az elmúlt 12 hónapban több kulcsemberét is hosszú távra magához láncolta: William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri és Myles Lewis-Skelly is elkötelezte magát a klub mellett.



Saka ebben a szezonban 33 tétmérkőzésen 7 gólt szerzett, és továbbra is megkerülhetetlen figurája Mikel Arteta rendszerének. Az Arsenal az elmúlt években Európa egyik meghatározó csapatává nőtte ki magát, és ebben a fejlődésben Saka kulcsszerepet játszott.

A jövője rendezése után Saka teljes mértékben a pályára koncentrálhat, hiszen csapata mind a négy fronton versenyben van.

