Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Ezt miért adta meg a VAR? Szabálytalan góllal jutott jogtalan előnyhöz a Liverpool Londonban?

Florian Wirtz megszerezte második gólját is a Premier League-ben a Fulham ellen, azonban az egykori Liverpool játékos, Jamie Carragher szerint a német középpályás gólját nem lett volna szabad megadni. Mutatjuk, hogy Carragher szerint miért volt szabálytalan a találat.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-2-s döntetlent játszott a Fulham ellen egy drámai mérkőzésen az angol bajnokság (Premier League) 20. fordulójában a Craven Cottage-on. 

A találkozó első gólját a Liverpool egykori játékosa, Harry Wilson szerezte a 17. percben, az 57. percben Florian Wirtz egyenlített Conor Bradley remek megindulása, és passza után.

A lefújást követően Jamie Carragher, a Liverpool egykor játékos a Sky Sports stúdiójában arra hívta fel a figyelmet, hogy Wirtz lesről indult a passz pillanatában:

„Nekem úgy tűnik, hogy Wirtz lesen áll. Úgy néz ki, hogy előrébb van. Tudom, hogy néha a kameraállások megtévesztőek lehetnek, de az, hogy ott van a tizenegyespont viszonyítási alapként, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezt a gólt megadták.”

A Premier League álláspontja szerint viszont a Liverpool német középpályása nem volt lesen az indítás pillanatában, míg a Carragher által említett tizenegyespont, illetve a fűnyírása is teljesen mást is mutat. 

Egy kevéssé ismert szabály áll a háttérben

Az angol bajnokságban a 2024/25-ös idény második fele óta félautomata lesrendszert alkalmaznak, ami a régi vonalazgatás helyett látványos animáción mutatja meg, hogy a támadó lesen volt, vagy sem. 

Anglia 1
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Anglia 1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Liverpool crest
Liverpool
LIV

A félautomata lesrendszer bevezetésével a Premier League-ben egy kevéssé ismert szabály is életbe lépett a szoros szituációknál. Más sorozatokkal ellentétben – ahol milliméterre pontosan ítélnek lest – itt öt centiméteres hibahatárt alkalmaznak, ami gyakorlatilag a zöld vonal szélességének felel meg.

Az animáció ráadásul nem mindig pontosan az érintett játékosok vonalában mozog, így nem egyértelmű, hogy a játékos mely testrészét veszik figyelembe annak eldöntéséhez, hogy a támadó lesen volt-e.

Így a Premier League szabályai szerint előfordulat, hogy Wirtz annak ellenére szabályos gólt szerzett, hogy a labda elrúgásának pillanatában pár centiméteres lesen tartózkodott. 

Wirtz gólja több szemszögből: 

Korábban arról is beszámoltunk, miért halasztották el a Liverpool mérkőzését

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0