Ezt miért adta meg a VAR? Szabálytalan góllal jutott jogtalan előnyhöz a Liverpool Londonban?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-2-s döntetlent játszott a Fulham ellen egy drámai mérkőzésen az angol bajnokság (Premier League) 20. fordulójában a Craven Cottage-on.

A találkozó első gólját a Liverpool egykori játékosa, Harry Wilson szerezte a 17. percben, az 57. percben Florian Wirtz egyenlített Conor Bradley remek megindulása, és passza után.

A lefújást követően Jamie Carragher, a Liverpool egykor játékos a Sky Sports stúdiójában arra hívta fel a figyelmet, hogy Wirtz lesről indult a passz pillanatában:

„Nekem úgy tűnik, hogy Wirtz lesen áll. Úgy néz ki, hogy előrébb van. Tudom, hogy néha a kameraállások megtévesztőek lehetnek, de az, hogy ott van a tizenegyespont viszonyítási alapként, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezt a gólt megadták.”

A Premier League álláspontja szerint viszont a Liverpool német középpályása nem volt lesen az indítás pillanatában, míg a Carragher által említett tizenegyespont, illetve a fűnyírása is teljesen mást is mutat.

Egy kevéssé ismert szabály áll a háttérben

Az angol bajnokságban a 2024/25-ös idény második fele óta félautomata lesrendszert alkalmaznak, ami a régi vonalazgatás helyett látványos animáción mutatja meg, hogy a támadó lesen volt, vagy sem.

A félautomata lesrendszer bevezetésével a Premier League-ben egy kevéssé ismert szabály is életbe lépett a szoros szituációknál. Más sorozatokkal ellentétben – ahol milliméterre pontosan ítélnek lest – itt öt centiméteres hibahatárt alkalmaznak, ami gyakorlatilag a zöld vonal szélességének felel meg.

Az animáció ráadásul nem mindig pontosan az érintett játékosok vonalában mozog, így nem egyértelmű, hogy a játékos mely testrészét veszik figyelembe annak eldöntéséhez, hogy a támadó lesen volt-e.

Így a Premier League szabályai szerint előfordulat, hogy Wirtz annak ellenére szabályos gólt szerzett, hogy a labda elrúgásának pillanatában pár centiméteres lesen tartózkodott.

Wirtz gólja több szemszögből:

