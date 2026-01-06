Egyre súlyosabb a City védelmi válsága: Hetekre elvesztette kulcsemberét Guardiola

Tovább mélyül a Manchester City sérüléshulláma a védelemben. Pep Guardiola megerősítette, hogy Rúben Dias akár hat hétig is harcképtelen lehet combizomsérülés miatt, ami újabb komoly csapás csapata számára.

Guardiola helyzete már eddig sem volt egyszerű, hiszen Joško Gvardiol is hiányzik, a horvát védőt ezen a héten műtik meg sípcsonttörés miatt. A problémák sora azonban itt nem ért véget. Dias – Gvardiolhoz hasonlóan – a Chelsea elleni 1–1-es döntetlen második félidejében kényszerült lecserélésre vasárnap. A Brighton szerdai, Manchesterben esedékes vendégjátéka előtt Guardiola megerősítette: a portugál válogatott védő több mint egy hónapra kidőlt.

A City védekezési gondjait tovább súlyosbítja, hogy John Stones sem bevethető. Az angol hátvéd augusztus óta mindössze egyetlen bajnokin kapott lehetőséget, sérülései miatt pedig továbbra sem áll Guardiola rendelkezésére.

A nehézségek ellenére a City menedzsere optimistán tekint a következő hetek elé:

„A szellemiségünkkel mindig képesek vagyunk megoldani a helyzetet. Néha ez előfordul. Azt kívánjuk Joskónak, Rubennek és Johnnak is, hogy jól térjenek vissza, addig pedig túléljük ezt az időszakot. Nagyon pozitív és magabiztos vagyok, meg fogjuk csinálni.”

A védők hiánya miatt egyre erősebben felmerül a lehetőség, hogy a Manchester City januárban igazolással reagál a helyzetre. A hírek szerint a klub figyelmét felkeltette a Crystal Palace középhátvédje, Marc Guéhi, aki megoldást jelenthetne a súlyosbodó problémákra.