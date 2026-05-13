A nehéz szezon ellenére sem veszítette el hitét a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa. A spanyol szakember a Real Oviedo elleni találkozó előtti sajtótájékoztatón hosszabban beszélt a klub jelenlegi helyzetéről, a kritikákról és a jövővel kapcsolatos várakozásairól is.

Arbeloa szerint a madridi klub történelme éppen arról szól, hogy a legnehezebb pillanatokból is képes volt felállni. Úgy fogalmazott: a Real Madrid legnagyobb ereje nem kizárólag a játékoskeretben vagy az anyagi háttérben rejlik, hanem abban az összetartásban, amely évtizedek óta meghatározza a klub identitását.

„Ha a Real Madridnak van valódi ereje, akkor az a szurkolók, a csapat és a klub egységében keresendő” – hangsúlyozta a vezetőedző.

A tréner szerint túlzás válságként kezelni a jelenlegi időszakot, még akkor is, ha az idény nem alakult az elvárások szerint. Arbeloa arra emlékeztetett, hogy számos klub örülne annak a stabilitásnak és szakmai háttérnek, amely a madridiaknál továbbra is adott.

A sajtótájékoztatón természetesen szóba került Kylian Mbappé helyzete is. A francia világsztár körül az elmúlt hetekben több kritika is megjelent, különösen sérülése és formája miatt. Arbeloa azonban védelmébe vette támadóját, és kijelentette: Mbappé elkötelezettségét nem lehet megkérdőjelezni.

A vezetőedző szerint a játékos csak akkor lép pályára, amikor teljesen egészséges állapotban lesz, mert hosszú távon ez szolgálja a csapat érdekeit. Arbeloa úgy véli, a sajtó és a közvélemény sokszor túl gyorsan mond ítéletet olyan játékosokról, akiknek időre van szükségük a beilleszkedéshez vagy a regenerációhoz.

A madridi tréner Florentino Pérez klubelnök mellett is egyértelműen kiállt. Az elnököt az elmúlt hetekben több kritika érte az eredmények miatt, Arbeloa azonban hangsúlyozta, hogy Pérez meghatározó szerepet játszott a klub modern kori sikereiben.

„A Real Madrid történetének egyik legsikeresebb időszaka kötődik hozzá. Tudja, hogyan kell újra felépíteni egy győztes csapatot” – mondta a vezetőedző.

A spanyol sajtó közben egyre többet foglalkozik a klub jövőjével és az esetleges változásokkal. Több nemzetközi lap szerint José Mourinho neve is felmerült Madridban, bár hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett.

Arbeloa ugyanakkor világossá tette, hogy jelenleg a legfontosabb feladat a csapat stabilizálása és a szezon méltó lezárása. A tréner szerint a Real Madridnál mindig óriási a nyomás, de pontosan ez az a közeg, amely különlegessé teszi a klubot.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.