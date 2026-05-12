Mourinho és a Real Madrid már a tárgyalások végső szakaszában járnak!

A 63 éves portugál edző 13 év után térhet vissza a Real Madrid kispadjára - riportok szerint jelenleg az egyetlen komoly jelölt arra, hogy átvegye a krízisben lévő spanyol csapatot.

Mi kell a Real Madridnak?

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke már Xabi Alonso távozása után megfontolta a legendás portugál edző esetleges visszatérését, azonban Alvaro Árbeloa mellett döntött, aki nem tudott eleget tenni az elnök elvárásainak.

Arbeloa után nem meglepő, hogy a spanyol gárda egy olyan edzőt keres, aki képes visszaállítani a csapat tekintélyét, illetve identitását. Az elmúlt hetek történési után Mourinho vonzerejének az egyik legfőbb oka az öltöző jelenlegi állapota lehet. Abban bízik a klub vezetősége, hogy a portugál edző vissza tudja terelni a helyes útra a csapatot.

Mourinho felemás idényt zár a Benficánál

Mourinho jelenleg a Benfica vezetőedzője, ahol egy meccsre áll egy veretlen bajnoki szezontól, azonban minden bizonnyal csak a harmadik helyen fog végezni a portugál csapat, így csak az Európa-ligában szerepelhet a 38-szoros bajnok.

A szombati Estoril Praia elleni mérkőzés a Benfica utolsó mérkőzése a szezonban, amelyet követően a Real Madridnak lehetősége lesz viszonylag olcsó áron megvásárolni Mourinho-t. A szerződésében szereplő záradék lehetővé teszi számára, hogy 3 millió euróért távozzon, legfeljebb 10 nappal azután, hogy a Benfica lejátszotta a szezonbeli utolsó mérkőzését. Így nyilatkozott a portugál edző:

„Lesz egy meccs az Estoril ellen, és hétfőtől kezdve válaszolhatok majd a jövőbeli edzői és a Benfica jövőjével kapcsolatos kérdésekre.”

