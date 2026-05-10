A Real Madrid elleni győzelemmel hódította el a bajnoki címet a Barcelona!

Már a találkozó előtt felfokozott hangulatban várták a szurkolók a 264. klasszikust, a Barcelona szurkolói tévedésből meg a saját csapatuk buszára is támadtak a pirotechnika által okozott óriási füstben.

A mérkőzés is jó iramban kezdődött, a meccs elején a Real Madrid veszélyeztetett, két perc után Vinícius Jr. lövését azonban könnyen védte Joan García. Aztán az első hazai lehetőségből gól született, a 9. percben Rashford fantasztikus szabadrúgásgólt lőtt a jobb felső sarokba, Courtoisnak esélye sem volt, 1-0. A Barcelona nem hagyott alább a továbbiakban sem, a 18. percben egy mintaszerű akció végén Olmo készítette le sarokkal a labdát Ferrán Torresnek, aki kíméletlenül kilőtte a bal felső sarkot, 2-0. A Real Madridnak meg volt az esélye a szépítésre, ám Gonzalo García ziccerben csak az oldalhálót találta el a félidő felénél. A félidő utolsó komoly helyzete aztán ismét a Barcelonáé volt, de Rashford lövését Courtois védte bravúrral.

A második félidőben aztán próbált nyomást gyakorolni a Real Madrid a hazaiakra, ám igazi helyzetig nem sikerült eljutni, ellenben a vendéglátókkal, akik Ferrán Torres révén lőhettek volna újabb gólt, de a nagy helyzetet Courtois semlegesítette. A fővárosiak legnagyobb helyzete a 65. percben jött, viszont góé ebből sem született, Vinícius Jr. emelésébe Joan García kapott bele. A folytatásban kisebb katalán lehetőségeket láthatott a Camp Nou közönsége, majd a 84. percben Lewandowski lövésénél kellett ismét védenie Courtoisnak.

Több gól azonban már nem esett, ezzel a győzelemmel a Barcelona behozhatatlan előnyre tett szert, és története 29. bajnoki címét szerezte a katalán együttes.

