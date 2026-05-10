Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Szabó Kristóf

A Real Madrid elleni győzelemmel hódította el a bajnoki címet a Barcelona!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera Division

A Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot a spanyol bajnokság 35. fordulójának vasárnapi esti mérkőzésén, és sikerével bebiztosította a klub fennállásának 29. bajnoki címét.

Már a találkozó előtt felfokozott hangulatban várták a szurkolók a 264. klasszikust, a Barcelona szurkolói tévedésből meg a saját csapatuk buszára is támadtak a pirotechnika által okozott óriási füstben.

A mérkőzés is jó iramban kezdődött, a meccs elején a Real Madrid veszélyeztetett, két perc után Vinícius Jr. lövését azonban könnyen védte Joan García. Aztán az első hazai lehetőségből gól született, a 9. percben Rashford fantasztikus szabadrúgásgólt lőtt a jobb felső sarokba, Courtoisnak esélye sem volt, 1-0. A Barcelona nem hagyott alább a továbbiakban sem, a 18. percben egy mintaszerű akció végén Olmo készítette le sarokkal a labdát Ferrán Torresnek, aki kíméletlenül kilőtte a bal felső sarkot, 2-0. A Real Madridnak meg volt az esélye a szépítésre, ám Gonzalo García ziccerben csak az oldalhálót találta el a félidő felénél. A félidő utolsó komoly helyzete aztán ismét a Barcelonáé volt, de Rashford lövését Courtois védte bravúrral.

A második félidőben aztán próbált nyomást gyakorolni a Real Madrid a hazaiakra, ám igazi helyzetig nem sikerült eljutni, ellenben a vendéglátókkal, akik Ferrán Torres révén lőhettek volna újabb gólt, de a nagy helyzetet Courtois semlegesítette. A fővárosiak legnagyobb helyzete a 65. percben jött, viszont góé ebből sem született, Vinícius Jr. emelésébe Joan García kapott bele. A folytatásban kisebb katalán lehetőségeket láthatott a Camp Nou közönsége, majd a 84. percben Lewandowski lövésénél kellett ismét védenie Courtoisnak.

Primera Division
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI

Több gól azonban már nem esett, ezzel a győzelemmel a Barcelona behozhatatlan előnyre tett szert, és története 29. bajnoki címét szerezte a katalán együttes.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés