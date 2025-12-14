A Diósgyőr szurkolói a Ferencváros legyőzését követelik, ellenkező esetben...

Az elmúlt hetekben úgy tűnt, hogy a gyenge szezon kezdet után magára talált a Diósgyőr, a csapat az MTK-t (4-0) és a Nyíregyházát (2-0) legyőzte hazai pályán, és idegenben 1-1-s döntetlent játszott a Kazincbarcika ellen is. Azonban a három mérkőzéses veretlenségi sorozat most szombatig tartott, ugyanis az együttes 2-1-re kikapott a Puskás Akadémia otthonában.

A szurkolók nem vették jó néven, hogy csapatuk ismét kikapott, és csak a 10. helyen áll a bajnokságban, négy pontra a kieső zónától, ezért ultimátumot intéztek a szakmai stáb és a klubvezetés felé:

„A Szervezett Szurkolói Csoportok ultimátumának teljesítéséhez nyernünk kell a Ferencváros ellen. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a szurkolók követelése alapján távoznia kell a szakmai stábnak és a felelős döntéshozóknak" – írta közleményében a 1910.hu - a DVTK szurkolók otthona Facebook-oldal.

Nem ez az első alkalom, hogy szurkolók nem elégdettek a játékosokkal, legutóbb november végén akadtak ki a csapat teljesítménye, és a játékosok – szerintük – árulkodó testbeszéde miatt.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.